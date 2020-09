Loeb leidt de dans na eerste dag Rally van Turkije

De Fransman had een gunstige uitgangspositie voor de eerste dag van de rally en maakte daar optimaal gebruik van. Loeb rijdt dit jaar een beperkt programma voor Hyundai. Hoewel hij geen rol speelt in het duel om de wereldtitel, heeft hij de voorbije drie deelnames wel gewonnen in Turkije. Zijn deelname is daarnaast een extra zetje voor Hyundai, die dit jaar het constructeurskampioenschap wil winnen.

Loeb heeft na de eerste dag in Turkije een minimale voorsprong van slechts 1.2 seconde op teamgenoot Thierry Neuville, die hoopt zijn campagne voor de titel weer op de rit te krijgen na twee uitvalbeurten in Mexico en Estland. Neuville won de eerste proef van de dag met een voorsprong van 3.3 seconden ten opzichte van Loeb.

Zesvoudig WRC-kampioen Sebastien Ogier mocht als eerste aan de tweede proef van de dag beginnen en had daar een flink voordeel mee. Door de dichte bewolking bleef het stof erg lang hangen rond de 11,3 kilometer lange piste en de achtervolgers hadden daar flink wat last van. Ogier pakte de etappe en sprong daarmee over teamgenoot Elfyn Evans naar de derde plaats in de rangschikking na twee proeven.

Evans staat vierde voor Kalle Rovanpera en Teemu Suninen. Ott Tanak was de grootste verliezer van de dag, hij viel door problemen in de lastige tweede proef terug naar de zevende plaats.

Stand na SS2: