De McLaren-coureur nam deel aan een speciaal evenement dat werd georganiseerd door sponsor Monster Energy. Daar maakte hij kennis met verschillende rally- en driftwagens op een bevroren meer in Zweden.

Ook twee andere door Monster gesteunde coureurs waren aanwezig: wereldkampioen rally van 2003 Petter Solberg en zijn zoon, winnaar van de Rally van Monte Carlo 2026, Oliver Solberg. Laatstgenoemde maakte Lando Norris wegwijs in de GR Yaris Rally2 – de auto waarmee hij vorig jaar de WRC2-titel veroverde.

Norris is al langer een liefhebber van rallyrijden. In 2022 vertelde hij aan Motorsport.com dat hij deze discipline in de toekomst graag eens zou willen proberen, waarna Solberg de Brit uitnodigde om een van zijn rallyauto's te testen.

In 2024 kwam Oliver Solberg, die is aangesloten bij het door Norris opgerichte bedrijf Quadrant, naar Silverstone om samen met de McLaren-coureur enkele ronden te rijden op het beroemde Grand Prix-circuit achter het stuur van een McLaren-supercar.

Tijdens deze recente rijderswissel in Zweden stapte Norris eerst naast Oliver in de GR Yaris Rally2, waarna de twee van plaats wisselden. "Ik ben aan het leren. Het is een andere rijstijl. Ik heb wel wat ijsrijden gedaan, maar niet in een rallyauto, alleen in een straatauto, dus het is anders. Ik leer veel en Oliver helpt me het beter te begrijpen. Het is gaaf", zegt Norris over de rally-ervaring in een video van Monster Energy.

"We gingen een paar keer naast de baan, maar dat hoort erbij. Je moet de limieten opzoeken, dus eerlijk is eerlijk: goed gedaan", voegt Oliver Solberg toe.

Petter Solberg, die Norris volgde terwijl hij zelf in een Volkswagen Polo in Rally2-specificatie reed, was eveneens onder de indruk van de prestaties van de F1-wereldkampioen. "Het was een ongelooflijk evenement. Ik heb er echt van genoten, maar ik ben vooral blij om te zien hoeveel [Lando] Norris ervan geniet", zegt Petter Solberg. "Ik was echt onder de indruk en aan het einde begon hij [Lando] echt te pushen. Ik reed achter hem en kon hem niet bijhouden, dus hij deed het echt heel goed."

Norris is niet de enige F1-coureur die recent rallymaterieel uitprobeerde. Max Verstappen kroop voor een sociale-mediavideo van Red Bull achter het stuur van een voormalige M-Sport Ford Fiesta WRC van Sébastien Ogier, terwijl Aston Martin F1-coureur Lance Stroll vorig jaar in Portugal een Citroën C3 Rally2 testte op een gravelproef.