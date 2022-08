Jos Verstappen aan de kant in Ieper: “Mis die ervaring nog”

In de vier proeven in de ochtend eindigde Jos Verstappen achtereenvolgens als 27ste, 25ste, 22ste en 24ste, waarmee hij zich opwerkte naar de twintigste plek in het algemeen klassement. De 50-jarige Limburger, die met de door DG Sport Competition gerunde Citroën C3 uitkomt in de Rally2-klasse van het WRC, was de dag nog als nummer 25 begonnen. In de eerste proef van de middag ging het echter fout.

“Het is balen, want we gingen lekker”, zegt Verstappen, die dit weekend debuteert in het WRC, op zijn officiële website. “Op die proef gebeurde eigenlijk niets bijzonders. Ik stuurde in, ik denk net te laat, waardoor we met de buitenste wielen net op het grind zaten en passagiers werden. Toen was er niks meer aan te doen en gleden we zo weg, op lage snelheid een droge sloot in. Daarmee was het klaar en zat de dag erop. Dit is wel typisch het gevaar van Ieper, dat ons ook heeft geveld. Ik mis die ervaring nog.”

Verstappen was nochtans met een goed gevoel begonnen aan de middag, waarin dezelfde vier proeven als voor de lunch op het programma stonden. “In de ochtend zaten we redelijk goed in de wedstrijd en gewoonlijk zijn we tijdens de tweede run nog wat sneller”, vertelt de voormalig Formule 1-coureur.

De WK-rally in Ieper eindigt zondag met vier proeven. Mogelijk is Verstappen dan toch van de partij, ondanks zijn uitvalbeurt op zaterdag. “Hopelijk is de auto nog vlot te repareren, zodat we morgen weer aan de start kunnen staan. Dat zou fijn zijn om nog ervaring op te doen”, besluit Verstappen.