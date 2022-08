Jos Verstappen toont interesse in test met WRC Rally1-wagen

De vader van regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen reed afgelopen weekend op de 25ste plek in het algemeen klassement en ging aan de leiding in de Masters Cup met de Citroën C3 Rally2-wagen van DG Sport Competition. Na een crash tijdens de dertiende was een goede klassering verkeken, maar Verstappen eindigde samen met navigator Harm van koppen wel voor Kalle Rovanpera en Craig Breen, twee coureurs die uitkomen in de topklasse. Voor Verstappen senior was het zijn vijfde rally in achttien maanden.

Voor de finish van de Rally van Ieper sprak Verstappen met een select gezelschap aan media, waaronder Motorsport.com. Hij onthulde daar dat hij graag een test wil doen in een WRC-wagen van het hoogste niveau: de Rally1 hybride-wagens met een vermogen van 500 pk. “Ik zou het graag een keer proberen, die gasten zijn echt ongelofelijk snel”, zei Verstappen, die blij was met zijn deelname in Ieper. “Ik zou het graag proberen, maar strijden tegen de Rally1-jongens zie ik niet zitten. Voor mij zijn de WRC2-wagens ook goed.”

De prestaties van Verstappen vielen op in het rennerskwartier. “Ik keek naar de tijden en hij deed het ondanks zijn beperkte ervaring heel erg goed”, zei voormalig coureur en Toyota-teambaas Jari-Matti Latvala. “Helaas ging hij van de baan, maar tot dat moment deed hij het echt uitstekend.”

M-Sport gunt Verstappen een test in de Ford Puma Rally1

M-Sport-teambaas Richard Millener heeft niet uitgesloten dat hij Verstappen in de toekomst een test wil gunnen met de Ford Puma Rally1. “We hebben een drukke kalender dit seizoen, maar het is altijd gaaf om iemand als Jos aan de gang te zien. Je weet het nooit”, zegt Millener in gesprek met deze site. M-Sport heeft ook een connectie met Red Bull, de werkgever van zoon Max. “Het is mooi dat mensen zoals hij meedoen in deze sport, maar ook dat mensen uit de Formule 1 liefde hebben voor deze tak van sport. Hij heeft het goed gedaan en dat is mooi om te zien. De rally op asfalt ligt dichter bij het circuit, je hebt hier niet heel veel gravel op de paden liggen. Maar hij is zeker niet vergeten hoe hij moet rijden. En het belangrijkste: hij heeft er plezier in.”

Verstappen senior hoopt volgend jaar weer mee te doen aan een paar WRC-evenementen, al zal de focus dan ook verschuiven naar het onverharde: “Voor mij is het belangrijk dat we goede mensen om ons heen hebben. Ik ga graag verder met DG Sport, dit is een fijn team en ze hebben nog een coureur nodig om WRC te doen. Het is heel duur. Ik zou graag een paar WRC-rally’s meepakken, misschien drie, vijf of vijf en dan nog een paar races in België.”