Voor Jos Verstappen (hier op archiefbeeld) is het zijn vijfde rally ooit. “Alles werkte naar behoren”, blikt de voormalig Formule 1-coureur op Verstappen.com terug op de eerste dag van de WK-rally in Ieper. “Het begin van de dag vond ik lastig, omdat veel nog nieuw voor me is. Ik heb veel geleerd. Het is voor het eerst dat ik in dit wereldkampioenschap meerijd. Het is ontzettend moeilijk om het parcours hier in Ieper onder de knie te krijgen.”

“Bovendien was het zeven weken geleden dat ik samen met m’n copiloot gereden heb, dus we moesten elkaar weer even zien te vinden”, aldus Verstappen. “Daarna liep het soepel en bleven we ons verbeteren. Ik merk wel dat hoe meer ik met Harm in de auto zit, hoe beter we elkaar begrijpen en hoe beter en harder het gaat. Als je de middag met de ochtend vergelijkt, zie je dat het veel beter ging. Ik ben tevreden met het resultaat tot nu toe.”

Verstappen noteerde in de vierde etappe met een tiende plek algemeen zijn beste resultaat van de dag. In het RC2-klassement heeft hij ruim twee minuten achterstand op leider Stephane Lefebvre (negende algemeen). Het stemt Verstappen positief. “Met de auto hebben we nooit problemen en de balans is altijd goed, dankzij DG Sport dat ons van een goede auto voorziet”, looft hij zijn team.

“Ik ben heel blij met hoe alles loopt en dat we deze dag alle stages gefinisht zijn en zaterdag verder kunnen”, vervolgt Verstappen. “Ik heb er zin in. De hoofdzaak voor mij is dat ik er plezier in heb, maar natuurlijk pakken we het wel professioneel aan. Het belangrijkste is nu om ervaring op te doen, zoveel mogelijk kilometers te maken en hopelijk zien we dan op zondag de finishvlag.”

Video: Het verging WK-leider Kalle Rovanper minder goed in België