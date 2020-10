FIA bevestigt WRC kalender 2021 met terugkeer Safari Rally

Tijdens een virtuele meeting van de leden van het FIA World Motor Sport Council (WMSC) werd de WRC kalender voor het seizoen 2021 officieel goedgekeurd. Er staan tussen januari en november twaalf WRC-rally's op de internationale kalender, al is het afwachten of die door de coronapandemie ook allemaal kunnen plaatsvinden. Daarom is er ook een reservelijst met onder meer de Belgische Rally van Ieper en met Turkije, Griekenland en Argentinië.

Van de rally's die wel op de kalender staan, springt naast de Safari Rally en Kroatië ook Estland in het oog, dat dit jaar in laatste instantie op de kalender verscheen. Die rally viel duidelijk in de smaak. "Het debuut van Estland was een enorm succes, zeker gezien de korte tijd die de organisatoren hadden om de rally voor te bereiden", aldus WRC-promoter Jona Siebel. "Die rally verdient het om de plaats te behouden. De toevoeging van Kroatië is dan weer een nieuwe, leuke uitdaging waar we allemaal naar uitkijken."

Door de gevolgen van COVID-19 was het samenstellen van de kalender geen makkelijke klus. "COVID-19 heeft alle internationale sportevenementen extreem hard geraakt", gaf Siebel toe. "Het WRC bleef niet gespaard met verschillende afgelaste evenementen in 2020. Bij het samenstellen van de kalender van 2021 moesten we dus pragmatisch te werk gaan gezien de impact op het internationale reizen. De eerste vijf maanden van 2021 konden we ons geen langeafstandsreizen voorstellen voor onze medewerkers, deelnemers en media."

