Evans zegeviert na enerverende slotdag in Rally van Turkije

Hyundai-coureur Thierry Neuville stond fier aan de leiding bij aanvang van de laatste dat in de heuvels van Marmaris. Hij werd al in de eerste proef getroffen door een lekke band. Hetzelfde overkwam Sebastien Ogier en ook Sebastien Loeb in die eerste proef. Evans, die behoudend aan de rally begonnen was, won die proef en kwam met een voorsprong van 46,9 seconden uit die eerste proef van de dag.

Neuville deed vervolgens wat terug in de resterende drie proeven. Hij won ze allemaal. Maar hij pakte niet genoeg winst om Evans nog te achterhalen. De gifbeker van Ogier was nog niet leeg. De Yaris WRC begon rook te ontwikkelen in het vervolg van de dag waardoor de zesvoudig wereldkampioen forfait moest geven. Daardoor kwam Loeb op de valreep weer in positie om naar het podium te gaan.

Kalle Rovanpera werd vierde in de tweede Yaris, Gus Greensmith was de snelste van de Ford Fiesta’s op de vijfde plaats, Esapekka Lappi werd zesde. Ott Tanak speelde amper een rol in de rally, maar zette nog eens aan in de Power Stage van zondagmiddag. Hij pakte daardoor nog eens vijf punten voor het wereldkampioenschap.

In het kampioenschap heeft Evans met nog twee wedstrijden te gaan een voorsprong van achttien punten. Dankzij zijn overwinning in de Power Stage heeft Tanak een gelijk aantal punten met Rovanpera, beiden hebben 70 punten. Neuville staat nu op 65 en heeft zijn kampioenschap weer op de rit gekregen.

Uitslag Rally van Turkije