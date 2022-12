Cyril Abiteboul op weg naar rol als rally-teambaas bij Hyundai

Bronnen van Motorsport.com hebben vernomen dat Cyril Abiteboul de beste papieren heeft om aan de slag te kunnen bij Hyundai. Het Zuid-Koreaanse merk zoekt al naar een nieuwe teambaas sinds Andrea Adamo het merk vorig jaar in december verliet. Abiteboul zal, als hij daadwerkelijk instapt, de taken overnemen van landgenoot Julien Moncet. Moncet was eerst de baas van de motorenafdeling, maar werd tijdelijk gepromoveerd tot teambaas. Vorige maand gaf hij bij de Rally van Japan aan dat hij niet denkt dat hij het hoofd blijft.

Abiteboul heeft veel ervaring in de internationale autosport. Tussen 2012 en 2014 stond hij aan het roer van het Formule 1-team van Caterham. Daarna stapte hij over naar Renault, waar hij zijn carrière ook begon. Bij het Franse merk werkte Abiteboul zich op tot teambaas. Tussen 2017 en 2020 was hij het hoofd van het Formule 1-fabrieksteam van Renault. Sinds zijn vertrek heeft hij gefunctioneerd als motorsport-adviseur voor motorenbouwer Mecachrome. Dat merk levert de motoren voor de Formule 2 en -3.

De nieuwe positie voor Abiteboul zou zijn eerste taak in de rally- en toerwagensport worden. Het afgelopen seizoen van Hyundai in het World Rally Championship verliep niet helemaal zoals gewenst, aangezien zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap niet werd behaald. Het debuut van de nieuwe i20 N Rally1 hybrid verliep niet helemaal volgens plan. Ondanks dat Hyundai eigenlijk zes maanden achter de concurrenten aanliep, pakte het merk wel vijf overwinningen, een record. In het ETCR-kampioenschap [met elektrische toerwagens] finishte Hyundai tweede, terwijl in de WTCR de titel wel werd gepakt. De eerste wedstrijd voor Abiteboul zou het WRC-evemenent in Monaco zijn, waarbij Hyundai uitkomt met de nieuwe rijdersopstelling met onder meer Thierry Neuville, Esapekka Lappi, Craig Breen en Dani Sordo.