Citroën stapt per direct uit WRC na vertrek Ogier

Ogier en teamgenoot Esapekka Lappi staan nog een jaar onder contract, maar Ogier besloot om na een moeilijk seizoen het team te verlaten. Hij wordt binnenkort voorgesteld bij Toyota samen met Elfyn Evans en Kalle Rovanpera.

Citroën kondigde eerder al aan dat het tegen 2022, wanneer het WRC met hybridewagens wordt betwist, uit het wereldkampioenschap zou stappen. Stalgenoot Peugeot trekt naar Le Mans met een hybride hypercar en zustermerk DS is actief in de elektrische Formule E. Moederbedrijf PSA had geen trek in drie afzonderlijke hybrideprogramma's. Omdat Citroën voor 2020 zonder toprijder zou komen te staan heeft het merk besloten om nu al uit het WRC te stappen.

"Onze beslissing om ons terug te trekken uit het WRC aan het einde van 2019 volgt op de keuze van Sébastien Ogier om Citroën Racing te verlaten", stelde Citroën CEO Linda Jackson. "We hadden deze situatie natuurlijk niet gewild, maar we konden ons geen seizoen 2020 voorstellen zonder Sébastien. Een deel van het DNA van Citroën is verbonden met de rallysport en we zijn dan ook trots dat we een van de meest succesvolle merken zijn in de geschiedenis met 102 overwinningen en acht wereldtitels bij de constructeurs."

Citroën kende de meeste successen met Sébastien Loeb, die tussen 2004 en 2012 negen keer op rij wereldkampioen werd. De Fin Lappi moet nu op zoek naar een nieuw zitje. De enige topwagen die beschikbaar is, is de M-Sport Ford Fiesta die dit seizoen door Evans werd bestuurd.