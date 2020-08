België vervangt Japan op WRC-kalender 2020

Het WRC-evenement in Japan stond gepland van 19 tot 22 november. De FIA was eerder al genoodzaakt om door het wereldwijde coronavirus de kalender enkele malen aan te passen. Keer op keer stond Japan op het programma, maar nu kan er toch een streep door de Aziatische rally. De aanhoudende inreisbeperkingen maken het onmogelijk om de wedstrijd te laten plaatsvinden.

De plek is nu ingenomen door de Rally van Ieper, waardoor België voor het eerst op de WRC-kalender prijkt. Het betreft een driedaagse rally op asfalt, met zo’n driehonderd kilometer aan special stage. De Power Stage zal elementen bevatten van het circuit van Spa-Francorchamps. “We zijn zeer teleurgesteld dat de Rally van Japan dit jaar door de pandemie niet kan plaatsvinden”, aldus FIA Rally Director Yves Matton. “België heeft een geweldige traditie en passie voor rally. Dat wordt bewezen door het aantal Belgen in diverse rollen in het WRC: coureurs, monteurs, teambazen, journalisten. De route verbindt Ieper met Spa-Francorchamps, twee iconische locaties in de Belgische motorsport.”

Herziene WRC-kalender 2020: