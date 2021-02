Promotor WRC neemt WK rallycross onder haar hoede

Afgelopen oktober werd er een tender uitgeschreven om een nieuwe promotor te vinden voor het World Rallycross. De vorige commerciële rechtenhouder IMG, dat sinds 2013 de promotor was en er in 2014 succesvol een wereldkampioenschap van maakte, trok zich ondanks een twintigjarig contract aan het eind van 2020 terug. Na een zoektocht is de FIA terechtgekomen bij WRC Promotor, dat zoals de naam al aangeeft ook de promotor is van het World Rally Championship. Het in Duitsland gevestigde bedrijf gaat een meerjarige overeenkomst tekenen met de autosportfederatie waardoor het de commerciële en mediarechten van het WRX in handen krijgt. Samen met de FIA gaat WRC Promotor het WRX-seizoen 2021 organiseren.

Het World Rallycross staat voor een aantal grote veranderingen. Dit jaar wordt het volledig elektrische RX2e-kampioenschap gelanceerd in het bijprogramma van het WRX en de topklasse, die vanaf dit jaar RX1 heet, moet in 2022 overstappen op elektrische aandrijving. Dat gaat dus onder leiding van WRC Promotor gebeuren en Peter Bayer, secretaris-generaal voor de sport bij de FIA, stelt dat al bestaande samenwerking in het WRC voor vertrouwen zorgt. “We hebben een gezamenlijke visie bereikt over hoe we samen moeten werken om rallycross te laten profiteren en groeien. Onze teams werken aan een langlopende overeenkomst en kijken ernaar uit om te gaan werken aan het kampioenschap voor 2021 en om de sport richting een mooie, duurzame en groenere toekomst te leiden. We werken al jaren samen met dit bedrijf als promotor van het WRC en we verwachten dat ze dezelfde energie en dynamiek meenemen naar het promoten van de rallycross.”

De elektrificatie van het WRX is een van de punten die WRC Promotor zeer aantrekkelijk vindt aan de klasse, aldus directeur Jona Siebel. “Het WK rallycross staat aan de vooravond van een innovatieve toekomst. We zien op alle vlakken veel groeipotentieel en WRC Promotor is erg blij om bij te dragen aan een serie die zich focust op duurzame technologie en e-mobility. Rallycross levert adembenemende actie op en we willen nieuwe funderingen neerleggen om een betrokken en progressief platform te creëren voor ons wereldwijde publiek en onze partners.”

De start van het WK Rallycross-seizoen 2021 is gepland voor 22 en 23 mei op het Belgische Spa-Francorchamps. Het tien races tellende seizoen wordt op 27 en 28 november afgesloten in Zuid-Afrika.