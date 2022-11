Heidfeld over debuut in rallycross: "Geen tijd om na te denken"

Nick Heidfeld reed zijn laatste Formule 1-race bij de Grand Prix van Hongarije in 2011, dat was bij Lotus Renault. Daarna kwam hij voornamelijk uit in de sportscars en de Formule E. Afgelopen maand maakte hij zijn debuut in de rallysport, bij het tweede niveau van het World Rallycross Championship in Catalonië. De 45-jarige coureur werd tiende, maar liet gedurende het evenement veel progressie zien. Aan het einde van het weekend zat hij dicht bij de snelste rondetijden.

Sinds het Formule E-seizoen van 2017-2018 reed Heidfeld geen volledig programma meer. Hij geeft toe dat het lastig was om zich aan te passen aan de andere ondergrond, maar zou graag meer tijd krijgen in een rally-auto. “Het was een grote uitdaging. Er zijn dingen die automatisch worden na 35 jaar racen in andere kampioenschappen, maar die niet werken in rallycross. Ik wist wat ik moest doen, maar toen de situatie opkwam deed ik het niet. Ik moet iets in mijn brein veranderen om automatisch te reageren in plaats van er over nadenken. As er een ding is wat je in rallycross niet hebt, is het tijd om na te denken!”

Nog niet snel genoeg

Heidfeld heeft het wel naar zijn zin gehad. “Dat gezegd hebbende, ben ik over het algemeen blij met het weekend. Ik voelde dat ik verbeterde en andere coureurs waren erg behulpzaam, wat waarschijnlijk betekent dat ik nog niet snel genoeg ben zodat ze me als bedreiging zien. Ik begon er aan het einde lekker in te komen en kon ze bijhouden. Mijn consistentie was beter op de tweede dag, maar het is zo krap dat je die laatste paar tienden echt nodig hebt om te vechten. Ik zou het zeker leuk vinden om dit vaker te doen, en ik zou het fantastisch vinden om een WRX-auto (wagen van het hoogste niveau) te proberen als de kans komt.”

Met zijn achtergrond in de Formule E, ziet Heidfeld het elektrische rallycross-kampioenschap als mooie toevoeging aan zijn CV. “Ik ben duidelijk een groot fan van elektrisch racen”, zegt de voormalig Mahindra-coureur, die afgelopen week zijn vertrek aankondigde als ambassadeur van het Indiase team. “De overgang naar alternatieve energie gebeurt over de hele wereld, en natuurlijk is het belangrijk dat leidende motorsportkampioenschappen een goed voorbeeld geven. Ik denk dat dit de wereld laat zien dat de technologie er klaar voor is en dat het ook spannend kan zijn.”