Abbring keert met duurzaam project terug in WK rallycross

Het is een voorbode op 2022 als het kampioenschap volledig overgaat op elektrische aandrijving. Dan zal ook GCK Motorsport weer aan de start verschijnen, het team waar Abbring vorig jaar al onderdeel van uitmaakte. Hij droeg toen bij aan de ontwikkeling van duurzame rallycross- en cross-country-programma’s. Ook deed hij voor GCK al enkele keren mee in het WK Rallycross.

Dit jaar wordt de Mégane R.S. RX ingezet door het Franse FORS Technologies. Abbring verschijnt onder de teamnaam Unkorrupted aan de start. “Ik werk al een tijd aan dit soort geweldige duurzame projecten en kijk daarom enorm uit naar de toekomst van de autosport”, zegt de 32-jarige Noord-Brabander. “Ik heb lang keihard gewerkt voor deze kans om deel te nemen aan een kampioenschap op wereldniveau. Mede ook dankzij m’n betrokkenheid bij tal van actuele autosportprojecten voel ik me sneller dan ooit. Ik ken alle leden van dit World RX-team en leer de Mégane steeds beter kennen. Dit moet ons jaar worden.”

Abbring heeft de afgelopen vijftien jaar veel ervaring opgedaan in de hoogste regionen van de rallysport en rallycross. In 2019 debuteerde hij in Noorwegen in het WK rallycross. Hij haalde de finale en werd uiteindelijk vierde. Dat herhaalde hij niet veel later weer in het Zweede Höljes. Al die tijd lag de focus ook al op de verduurzaming van de autosport. Als eerste Nederlandse coureur racete en won hij een rally op bio-methanol in 2010, gevolgd door een podiumfinish daarmee in de Gymkhana Grid-competitie van Ken Block. In 2012 zorgde Abbring voor een primeur als officieel VW Motorsport-coureur, achter het stuur van een rallyauto op bio-gas in eigen land.

Het WK rallycross bestaat in 2021 uit acht wedstrijden. Het seizoen begint op 23-24 juli in Barcelona. In oktober strijkt het kampioenschap ook neer op Spa-Francorchamps.