Abbring werkt deel van WK Rallycross af in 2020

Vorige maand maakte Abbring plannen bekend om met GC Kompetition, het team van Guerlain Chicherit, in de Europese RX Series in actie zou komen met een Renault Clio RS RX. De Nederlander heeft nu geselecteerde WRX-evenementen uitgekozen en komt dan ook uit voor GCK. Het gaat om de WRX-wedstrijden in Portugal, Duitsland, Abu Dhabi en Zuid-Afrika.

“Het is fantastisch om weer op het hoogste niveau te racen nadat ik vorig jaar succesvol m’n debuut heb gemaakt in het WK Rallycross”, zei Abbring, die vorig seizoen in twee optredens ook twee keer de finale haalde. “Dit is wat ik het liefste doe. Het vechten voor een compleet kampioenschap zou geweldig zijn, dat is op lange termijn ook het doel. Nu is het vooral positief dat we ons komend jaar kunnen meten met de beste rijders ter wereld.”

Met de toevoeging van Abbring bestaat de line-up van GCK dit seizoen uit vijf wagens met WRX-kanonnen als Andreas Bakkerud en Liam Doran. Naast zijn debuut in de WRX-wedstrijden in Noorwegen en Zweden werkte Abbring in 2014 een testprogramma af voor de WK Rallycross-formatie van Peugeot.

Vanwege het coronavirus zijn de eerste twee WRX-wedstrijden in Spanje en Portugal inmiddels afgelast. “Ik maak me natuurlijk zorgen over de situatie waar we ons op dit moment in bevinden, ik hoopt dat iedereen veilig blijft”, vervolgde Abbring. “Als professioneel coureur kan ik echter niet wachten om weer te racen en zodra de situatie onder controle is zullen we de beste rallycross-actie tot nu toe tonen.”

Met medewerking van Rallycross-correspondent Hal Ridge