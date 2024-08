Zo ziet de Balance of Performance er uit voor Lone Star Le Mans

Na de 6-uursrace op Interlagos keert het World Endurance Championship deze week weer terug in Austin voor de 'Lone Star Le Mans'-race op het Circuit of the Americas. Opnieuw zullen de teams zes uur lang tegen elkaar strijden om de zege. Omdat COTA heel andere baankarakteristieken heeft dan Interlagos, is de Balance of Performance weer gewijzigd. De Toyota GR010 Hybrid zal het dit weekend met 9 kW (12 pk) minder moeten doen terwijl er ook nog 5 kilogram aan gewicht bij komt. Het Japanse team, dat de race in Brazilië won, krijgt wel de beschikking over meer vermogen - als onderdeel van de 'power gain' - boven de 250 kilometer per uur: dat is van 1,8 procent naar 4,6 procent gegaan. Door deze aanpassingen zal de Toyota met 497 kW (666 pk) aan vermogen rijden met een minimumgewicht van 1.065 kilogram.

Porsche heeft net als Toyota minder vermogen en meer gewicht toegewezen gekregen voor de Lone Star Le Mans. Het team levert 3 kW (4 pk) aan vermogen in en zal 2 kg zwaarder zijn dan in São Paulo, waardoor het minimumgewicht op 1.053 kg ligt. De 963 LMDh racet door de aanpassingen met 509 kW (682 pk) aan vermogen. Ferrari zat na de race in Brazilië met de nodige vraagtekens. Ook zij moeten het met 3 kW minder vermogen doen, al is het minimumgewicht met 5 kg verlaagd naar 1.055 kg. Peugeot heeft slechts 1 kW moeten inboeten, maar krijgt in plaats daarvan wel een gewichtsvermindering van 14 kg om tot 1.037 kg te komen. Op de power gain verliest het wel 1,2 procent aan vermogen boven de 250 kilometer per uur.

BMW heeft ook wat lastenverlichting gekregen: de M Hybrid V8 LMDh weegt in Austin 7 kg minder dan in Brazilië en krijgt er juist 1 kW aan vermogen bij. De Lamborghini SC63 LMDh zit op COTA als enige team op het absolute minimumgewicht van 1.030 kg door een vermindering van 9 kg. Zij krijgen ook 1 kW erbij. Alpine verliest net als Cadillac 1 kW aan vermogen, maar mag de A424 met 3 kg lichter maken. De V-Series.R LMDh zal 2 kg lichter zijn dan in São Paulo.

Op de BoP-lijst ontbreekt - net als op de inschrijflijst - het team van Isotta Fraschini. De Italiaanse fabrikant debuteerde dit jaar in het WEC, maar maakte vorige week bekend dat er een einde is gekomen aan de samenwerking met Duqueine - dat het team runde. Daarom heeft Isotta Fraschini zich ook teruggetrokken uit het kampioenschap en is het nog maar de vraag of het in 2025 kan terugkeren.

De Lone Star Le Mans begint zondag 1 september om 13.00 uur lokale tijd. Voor de Nederlandse fan belooft het dus een latertje te worden: de 6-uursrace begint hier pas om 20.00 uur.