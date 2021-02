Glickenhaus klaar voor eerste test met Le Mans Hypercar

Het Amerikaanse team van eigenaar Jim Glickenhaus debuteert dit jaar in de hoogste klasse van het WEC. De renstal zal het in de vernieuwde Hypercar-klasse onder andere op gaan nemen tegen titelverdediger Toyota, al zijn er onderling wel de nodige verschillen. Zo is de SGC 007 niet voorzien van een hybride-aandrijflijn, maar wordt deze aangedreven door een 3.5-liter twin-turbo V8 van Pipo Moteurs.

Vertraging door Brexit

Glickenhaus wil dit jaar met twee auto’s gaan deelnemen aan het WEC-seizoen, maar tijdens de ontwikkeling van het nieuwe prototype is de renstal onderweg flink wat hordes tegengekomen. Zo heeft onder andere de Brexit ervoor gezorgd dat benodigde onderdelen uit Engeland wekenlang op zich lieten wachten alvorens zij in de werkplaats van het Italiaanse Podium Advanced Technologies arriveerden, waar de auto’s in elkaar worden gezet. Daardoor kan de homologatie van de auto op zijn vroegst pas halverwege maart plaatsvinden, waardoor Glickenhaus de aanvankelijke seizoenstart op het Amerikaanse Sebring had moeten missen. De eerste race is vanwege de pandemie echter van de kalender gehaald, waardoor de geplande start van het seizoen nu voor begin april in Portugal op de kalender staat. Die race is wel haalbaar voor Glickenhaus, dat daardoor alsnog kan uitkijken naar een deelname aan het gehele WEC-seizoen.

Glickenhaus deelde twee weken geleden al een video waarin te zien was hoe de V8-motor voor het eerst werd opgestart, waarna eerder deze week de eerste plaatjes van een rollend chassis volgden. Vandaag volgde opnieuw een update waarin de volledige auto voor het eerst in zijn geheel is te zien. Het eerste chassis gaat morgen meteen op weg naar het circuit van Vallelunga voor een shakedown.

Het tweede Hypercar-chassis is inmiddels ook al in ontwikkeling. Het team zal net als Toyota met twee auto’s gaan deelnemen aan het WEC-seizoen. Ryan Briscoe, Pipo Derani, Romain Dumas, Gustavo Menezes, Frank Mailleux, Olivier Pla en Richard Westbrook werden onlangs al gepresenteerd als coureurs voor het allereerste WEC-seizoen van de Amerikaanse sportwagenfabrikant.