WEC zoekt naar nieuwe datum voor 6 uur van Spa-Francorchamps

Zowat elk autosportevenement van de komende twee maanden moest worden geschrapt of uitgesteld, dus is het geen verrassing dat de WEC 6 uur van Spa-Francorchamps ook niet kan doorgaan op 23 april. De Belgische overheid besliste vorige week dat elk sportevenement van deze maand niet kan plaatsvinden. De kans is bijzonder groot dat die maatregel ook wordt doorgetrokken tot april.

Het FIA WEC zal België alvast niet in april bezoeken, maar de organisatie en de Belgische autosportbond RACB hopen een nieuwe datum te vinden voor het wereldkampioenschap endurance. "Deze beslissing is de enige verantwoorde optie die we op dit moment kunnen nemen", stelt WEC CEO Gérard Neveu. "De gezondheid en het welzijn van onze deelnemers, fans en leden van de paddock blijft onze prioriteit. We werken hard aan een nieuwe datum voor de 6 uur van Spa en zullen daarover zo spoedig mogelijk communiceren.

Tickets voor de race blijven geldig voor de nieuwe datum. Wie al tickets heeft gekocht kan die ook terugbetaald krijgen.

De 6 uur van Spa is de tweede WEC-race die wordt getroffen door de pandemie. De 1000 Mijl van Sebring, die normaal gezien aankomend weekend zou plaatsvinden in Florida, moest ook worden geschrapt. In België zijn er inmiddels meer dan duizend besmettingen vastgesteld. Vijf mensen zijn overleden aan de ziekte COVID-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt.