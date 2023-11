WEC ziet voor 2024 af van griduitbreiding naar veertig deelnemers

Met de introductie van de Hypercars is het WEC een stuk interessanter voor fabrikanten. Namen als BMW, Porsche en Ferrari keerden terug in de topklasse van de langeafstandsracerij waardoor het WEC met een luxeprobleem zit. Mede door de interesse in de Hypercars en de introductie van de LMGT3 heeft de LMP2-klasse volgend jaar alleen nog ruimte op Le Mans. De FIA en Automobile Club de l'Ouest, de regelgevers en organisatoren van het WEC, hadden daarom een griduitbreiding op het oog.

Afgelopen week hebben zij echter aangegeven dat het voor nu de bedoeling is om in 2024 door te gaan met het huidige aantal van 37 deelnemers, waar ze hoopten op een uitbreiding naar 40. WEC-baas Frederic Lequien ziet 37 deelnemende teams als 'het juiste aantal'. "Dat is het plan, maar het doel is om de grid in 2025 uit te breiden", voegt hij wel meteen toe. ACO-voorzitter Pierre Fillon legt uit dat een uitbreiding het bijtanken van de auto's 'te ingewikkeld' maakt. Dat zou namelijk betekenen dat sommige of zelfs alle teams in de LMGT3-klasse met beide auto's in dezelfde garage moeten staan. "Twee auto's in dezelfde pitbox betekent dat je twee verschillende tanksystemen moet hebben: dat is oneerlijk", aldus Fillon.

De FIA en ACO willen echter ook nog niet ingaan op hoe het dan opgelost moet worden wanneer Aston Martin in 2025 arriveert in de Hypercar-klasse. Bovendien heeft Lamborghini al aangegeven dat het droomt van een uitbreiding van haar programma voor 2025, waardoor zij met twee SC63's zouden deelnemen. Kortom, dat wordt een ingewikkelde puzzel.

Fillon benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen voor wat betreft de verdeling tussen Hypercars en LMGT3's voor 2024. Dit zal pas beslist worden na het sluiten van de inschrijfperiode op 20 november. Daarna volgt een vergadering van de selectiecommissie van de FIA en ACO. De kans is aanwezig dat ze ook daadwerkelijk inschrijvingen moeten weigeren. FIA Endurance Commission-voorzitter Richard Mille bevestigt namelijk dat zij verwachten dat er te veel inschrijvingen zijn. "We moeten, helaas, dit besluit nemen. Dat is geen gemakkelijke", doelt Mille op het weigeren van inschrijvingen. Het lijkt echter zo goed als zeker dat het veld in 2024 zal bestaan uit 19 Hypercars en 18 LMGT3's. Dat worden mogelijk 20 Hypercars als Ferrari doorzet en inderdaad een derde 499P gaat inzetten. In de LMGT3 mogen de negen fabrikanten - Aston Martin, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren en Porsche - twee auto's inzetten

Het WEC reist volgend jaar af naar Qatar, Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, Interlagos, Circuit of the Americas, Fuji en Bahrein. De meeste circuits bieden genoeg plek voor een uitbreiding, maar Imola en COTA zijn beperkt in het aantal pitstallen. Dit jaar stonden er wel 38 auto's op de inschrijflijst, al kwam dat door een 'dubbele' inschrijving van Proton Competition. Zij vingen het seizoen aan met de #88 Porsche 911 RSR, maar de tweede seizoenshelft zette het de Porsche 963 LMDh in.