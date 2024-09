WEC zet streep door voorstel voor minimum aantal coureurs

Het voorstel werd eerder dit jaar geopperd door WRT BMW. WRT-baas Vincent Vosse deed dat in reactie op het besluit van Cadillac om tijdens de 6-uursraces van 2024 met slechts twee coureurs te rijden, waar de meeste teams zoals gebruikelijk met drie coureurs rijden. Vosse gaf wel al toe dat hij verwachtte dat de huidige status quo behouden zou blijven - en het lijkt er inderdaad op dat het voorstel niet op genoeg steun kan rekenen van de teams. Immers is voor zo'n regelwijziging unanieme steun van die teams nodig.

"Het zou mij verbazen als er verandering in komt", zegt Vosse tegen Motorsport.com. "Het lijkt erop dat de meeste fabrikanten tegen het invoeren van een nieuwe regel zijn." Om zo'n minimum aantal coureurs voor 6-uursraces in te stellen zijn een aantal regels nodig en dan is er ook nog de kwestie wat een team moet doen als een coureur lastminute niet in staat is om te racen en er geen reservecoureur paraat staat. Op dit moment zijn er geen verplichtingen qua rijtijd bij de Hypercars en reservecoureurs zijn ook niet standaard voor alle teams.

Porsche Penske Motorsport-directeur Jonathan Diuguid stelt dat zo'n minimum aantal coureurs de regels 'complex' zou maken. "We nemen naar sommige races een reservecoureur mee, maar niet naar elke", legt hij uit. "Als een van onze coureurs nu ziek zou worden, dan kunnen we het weekend nog doorstaan [met twee coureurs]. Als we het verplicht gaan stellen dat je met drie coureurs moet rijden, dan gaat dat problemen veroorzaken. Al helemaal met overlappende evenementen waardoor we dus geen reservecoureur kunnen meenemen. Dit zijn bovendien ingewikkelde auto's, dus je wil ook niet coureurs in de auto zetten die niet goed genoeg voorbereid zijn. Ik gebruik het v-woord liever niet - veiligheid - niet, maar dit zou waarschijnlijk onder die categorie vallen."

Clashes met andere kampioenschappen

Peugeots technisch directeur Olivier Jansonnie sluit zich aan bij de woorden van Diuguid. Het Franse merk nam dit jaar met in totaal vier coureurs over twee teams deel aan de 6 uur van Spa-Francorchamps, aangezien Jean-Eric Vergne en Stoffel Vandoorne Formule E-verplichtingen hadden in Berlijn. "De oplossing die we in Spa vonden, was een goed compromis en we zouden de regels graag zo houden", zegt Jansonnie. "Als je drie coureurs hebt en er gebeurt iets met één van die coureurs, dan kun je de race nog altijd gewoon met twee afwerken. Wij werken eraan om de regels te houden zoals ze zijn." Ook Batti Pregliasco, teammanager van AF Corse, vindt dat de regels 'zo moeten blijven'.

Daarnaast ligt er nog een ander voorstel op tafel betreffende de inzet van twee en drie coureurs. Dat voorstel moet voorkomen dat teams en fabrikanten gedurende het seizoen van coureurs kunnen veranderen, wat ook een impact kan hebben op de coureurs die deelnemen aan de Formule E. "Het is belangrijk om de deur open te houden", zegt Pregliasco. "We zijn blij met onze zes coureurs, maar ik begrijp het ook als een fabrikant een coureur met naam wil meenemen naar Le Mans. Of misschien nemen de prestaties van een coureur gedurende het seizoen af."

Vosse vindt dat er in de regels duidelijkheid moet komen over de inzet van twee of drie coureurs tijdens kortere WEC-races, aangezien de inzet van twee coureurs een duidelijk voordeel biedt 'qua baantijd en teamstrategie'. "Maar we kiezen ervoor om met drie coureurs te rijden omdat je met zoveel coureurs moet rijden in de 24 uur van Le Mans, de grootste race van het jaar", zei Vosse eerder dit jaar tegen Motorsport.com. "Ik zou graag willen dat het duidelijk in de regels staat met hoeveel coureurs je moet rijden, of dat er nu twee of drie zijn."