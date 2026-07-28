WEC vervangt races in Midden-Oosten door nieuwe rondes in Barcelona en Monza

Het World Endurance Championship van 2026 wordt afgesloten in Europa, waarbij de geplande evenementen in het Midden-Oosten worden vervangen door nieuwe races in Barcelona en Monza.

Na bezoeken aan Austin en Fuji in september zou het kampioenschap naar de Golf trekken, met de verplaatste Qatar 1812km-race op 24 oktober, gevolgd door de traditionele finale in Bahrain op 7 november.

De overeengekomen wapenstilstand tussen Iran en de VS/Israël, is deze maand echter ingestort, waarbij beide partijen de aanvallen in de regio hebben hervat en commerciële schepen de Straat van Hormuz blijven mijden uit vrees voor raketaanvallen. De situatie vormde een bijzondere uitdaging voor het WEC, dat voor het vervoer van zijn materiaal sterk afhankelijk is van zeevracht.

Als gevolg daarvan hebben de promotoren van de serie, de FIA en de Automobile Club de l'Ouest, ervoor gekozen om de lucratieve races in het Midden-Oosten te schrappen ten gunste van een seizoensafsluiting dichter bij het Europees kernpubliek.

Als onderdeel van de bijgewerkte kalender brengt het WEC dit jaar zijn eerste bezoek aan Spanje, met de 6 Hours of Barcelona gepland op 18 oktober, een week voor de inmiddels geannuleerde Qatar 1812km. Voordat de 10-uursrace volledig werd geschapt op het Lusail International Circuit, was die al uitgesteld van maart naar oktober nadat het uitbreken van de Iran War het WEC had gedwongen de start van het seizoen uit te stellen.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Alessio Morgese

De campagne van 2026 wordt nu afgesloten in Italië, met het 6-uurs evenement in Monza op 8 november - hetzelfde weekend dat oorspronkelijk was gereserveerd voor de finale in Bahrain. Er werd niets bekendgemaakt over de rookietest, die traditioneel een dag na de seizoensfinale plaatsvindt.

Monza was eerder tussen 2021 en 2023 gastheer van drie WEC races, voordat Imola de Italiaanse ronde van het kampioenschap overnam.

Frédéric Lequien, CEO, FIA WEC, zei: “We hebben de ontwikkelingen in het Midden-Oosten de afgelopen maanden nauwlettend gevolgd. Een paar weken geleden waren we optimistisch dat we in Qatar en Bahrain zouden kunnen racen, maar helaas dwingt de huidige situatie ons om over te schakelen op een alternatief.

“We hebben naar behoren besloten om die twee rondes aan het einde van het seizoen te vervangen door Barcelona en Monza. Logistiek gezien was het noodzakelijk om deze beslissing nu te nemen, zodat fabrikanten, teams en de FIA WEC-organisatie alle noodzakelijke regelingen kunnen treffen.

“Ik wil Qatar en Bahrain hartelijk danken voor hun begrip in deze tijden. We zijn voortdurend in gesprek geweest met beide circuits en hun nationale federaties, en zijn trots op de hechte, langdurige relaties die we in het Midden-Oosten hebben opgebouwd. Het zijn enorm belangrijke en gevestigde evenementen in FIA WEC, en dat zullen ze nog vele jaren blijven.”

Van belang is dat zowel Barcelona als Monza maximaal 25 punten opleveren voor de racewinnaar, volgens het standaardscoresysteem voor zesuursraces. Als de kalender ongewijzigd was gebleven, had de winnende crew in aanmerking kunnen komen voor 38 punten als onderdeel van het bonuspuntensysteem dat wordt gebruikt voor langere races.

Dit zou het voor teams moeilijker maken om een achterstand in de strijd om het kampioenschap goed te maken. De kalenderwijziging zal waarschijnlijk ook een nadelige impact hebben op Toyota, dat de afgelopen negen jaar ongeslagen is in Bahrain.

De laatste WEC-campagne die in Europa werd afgesloten was de 'superseason' van 2018-19, met twee edities van de 24 Hours of Le Mans.

Bijgewerkte WEC-kalender 2026

Round Date Race 1 19 April Imola 6 Hours 2 9 May Spa 6 Hours 3 13-14 June Le Mans 24 Hours 4 12 July Sao Paulo 6 Hours 5 6 September Lone Star Le Mans (Austin) 6 27 September Fuji 6 Hours 7 18 October Barcelona 6 Hours 8 8 November Monza 6 Hours

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