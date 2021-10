WEC-team Alpine krijgt dispensatie voor nog een jaar LMP1

Het World Motor Sport Council keurde het verzoek tot dispensatie vrijdag goed. De aangepaste LMP1-wagens kunnen daardoor naast de Le Mans Hypercars in actie komen in het FIA WEC. Signatech heeft daardoor toestemming om naast Alpine een Gibson aangedreven Alpine A480 in te zetten in het komende seizoen. Het team won in 2016 en 2018/2019 de wereldtitel in LMP2, ook werd drie keer winst geboekt in de LMP2-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans. Teambaas Philippe Sinault suggereerde eerder al dat hij volgend seizoen graag wilde racen met de A480.

Alpine, een dochtermerk van Renault, maakte vorige week bekend dat het voor 2024 een hagelnieuwe LMDh gaat ontwerpen, maar dat nog niet duidelijk is wat de plannen voor de aankomende twee seizoenen zijn. Het merk bekijkt nog hoe het de voorbereiding gaat aanpakken, maar duidelijk is dat men graag in het WEC actief blijft “om zo goed mogelijk voorbereid te zijn”.

De verlengde levensduur van de Oreca LMP1-wagens komen op het moment dat onduidelijk is hoe de Hypercar-klasse er volgend jaar uit gaat zien. Toyota gaat als vaste waarde door, maar het is nog niet duidelijk hoe Glickenhaus en Peugeot hun betrokkenheid in de klasse zien. Glickenhaus heeft aangegeven dat het een deel van het programma wil doen in 2022. Peugeot gaat deze winter beginnen met het testprogramma van de 9X8 LMH, maar heeft nog geen indicatie gegeven wanneer het racedebuut op stapel staat.

Tijdens de bijeenkomst van het WMSC werd ook bekendgemaakt dat deelnemers in de Hypercar-klasse vanaf volgend jaar slechts beperkt mogen testen. Deze beperkingen gaan gelden in het tweede jaar van de homologatie, hetgeen betekent dat Peugeot onbeperkt mag testen in het eerste jaar.