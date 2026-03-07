WEC Proloog verplaatst van Qatar naar Imola

Onlangs maakte het WEC bekend dat er een streep ging door de Proloog in Qatar en dat de race aldaar, de 1.812 kilometer van Qatar, uitgesteld werd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De veiligheid kon niet gegarandeerd worden, waarop de FIA besloot de race voor nu uit te stellen. Het is wel de bedoeling dat deze in de tweede helft van het jaar ingehaald wordt, maar het leidde wel tot vragen over de Proloog.

Het WEC heeft nu bevestigd dat deze Proloog op dinsdag 14 april zal plaatsvinden op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, beter bekend als Imola. De teams moeten die week al op het circuit aanwezig zijn, aangezien op 19 april de 6 uur van Imola plaatsvindt en deze race door het uitstellen van Qatar nu geldt als openingsrace.

De Hypercar- en LMGT3-teams krijgen op 14 april in totaal acht uur de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe WEC-seizoen. De ochtendsessie duurt 3,5 uur, de middagsessie 4,5 uur. Op woensdag kunnen de teams en coureurs bijkomen, waarna op donderdag de mediaverplichtingen zijn in aanloop naar het raceweekend, dat op vrijdag met de vrije trainingen begint, gevolg door de kwalificatie op zaterdag. De 6 uur van Imola begint zondag 19 april om 13.00 uur.

Later inhalen

Het WEC-seizoen telt in totaal acht races, al is het dus vooral de vraag of de race in Qatar later dit jaar ingehaald kan worden. De FIA is wel voornemens om dit te laten gebeuren, liet het onlangs in een verklaring weten.

"De leiding van het FIA WEC heeft voortdurend overleg gevoerd met de Qatar Motor & Motorcycle Federation (QMMF) in het licht van de huidige en veranderende geopolitieke situatie in het Midden-Oosten", viel in de verklaring te lezen. "Aangezien de veiligheid en beveiliging van deelnemers, personeel en fans van het grootste belang zijn, is besloten het evenement dat gepland stond voor 26 tot en met 28 maart uit te stellen."

"Na verdere gesprekken met onze collega's van het Lusail International Circuit, waar de race wordt verreden, zal een nieuwe datum voor de 1.812 kilometer van Qatar in de tweede helft van het seizoen te zijner tijd worden vastgesteld en gecommuniceerd."