Voorafgaande aan de seizoensopener van het World Endurance Championship komende zaterdag, stond het circuit van Spa-Francorchamps de afgelopen twee dagen eerst nog in het teken van de zogenaamde Prologue, de tweedaagse pre-season test van het WEC. Opvallend genoeg waren het echter niet de bolides uit de nieuwe Hypercar-klasse, maar de langzamer geachte LMP2-bolides die de tijdenlijsten aanvoerden op het circuit in de Ardennen.

Na de twee testsessies op maandag was het aanvankelijk Filipe Albuquerque die de #22 Oreca van United Autosports naar de eerste tijd wist te sturen. Dinsdagochtend wist Nyck de Vries met de #26 Oreca van G-Drive Racing nog eens zes tienden van een seconde sneller te gaan, om daarmee de beste tijd naar een 2.04.168 te brengen. De tijd van De Vries zou de rest van de ochtend en ook in de afsluitende middagsessie niet meer worden verbeterd, waarmee de klassementsleider in de Formule E de tweedaagse testsessie – voor wat het waard is – als snelste afsloot.

Van de vier verschillende testsessies ging alleen in de afsluitende sessie de snelste tijd niet naar een LMP2-bolide. Op dinsdagmiddag was het namelijk Sebastien Buemi die voor het eerst de Toyota GR010 Hybrid met startnummer 8 bovenaan de tijdenlijsten wist te zetten. De Zwitser wist het ruim zeven kilometer lange circuit van Spa af te leggen in een 2.04.669, waarmee hij een halve seconde toegaf op de snelste tijd van De Vries uit de ochtendsessie eerder op de dag. De tweede tijd ging in de afsluitende middagtraining naar de LMP2-bolide van United Autosports. De LMP1-bolide van Alpine – de enige auto die het komend weekend in de hoogste klasse zal opnemen tegen de Toyota’s na het uitgestelde debuut van Glickenhaus – eindigde de middagsessie op een derde plek, voor de tweede Toyota met startnummer 7.

Crash voor Racing Team Nederland

Voor Racing Team Nederland kwam de tweedaagse testsessie op dinsdagochtend al tot een vroegtijdig einde. Met twee keer een tweede tijd overall zat de renstal er op maandag goed bij in de tijdenlijsten, maar dinsdag ging het rond 10.45 uur mis voor Job van Uitert. De geel/zwarte Oreca van de Nederlander kwam in Blanchimont in contact met de Iron Lynx Ferrari 488 GTE van Katherine Legge, waarna beide auto’s hard van de baan vlogen. Zowel Van Uitert als Legge bleven ongedeerd bij de crash, maar door de zware schade aan de auto’s zouden deze de rest van de dag niet meer in actie komen. Over de exacte toedracht van het ongeval is vooralsnog weinig bekend.

Donderdag staan de eerste twee vrije trainingen voor de 6 uur van Spa-Francorchamps op het programma. De race gaat zaterdag om 13.30 uur van start.

VIDEO: Racing Team Nederland gaat voor de Pro/Am-titel in 2021