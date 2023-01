WEC presenteert startlijst 2023 met dertien Hypercars

Na vijf magere seizoenen van het FIA World Endurance Championship, waarin Toyota het enige fabrieksteam was en het totaal aantal wagens in de topklasse [eerst LMP1, daarna Hypercar] vaak niet boven de vijf uitkwam, staan er dit jaar maar liefst dertien auto’s aan de start in de meest prestigieuze klasse van het enduranceracen. Negen bolides zijn fabrieksinschrijvingen van Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche en Cadillac. Daar komen wagens van Glickenhaus en Vanwall bij, net als twee klanten-Porsches van Jota en Proton. Op de startlijst is geen ruimte voor Isotta Fraschini. Het heropgerichte Italiaanse merk wilde in samenwerking met Vector Sport meedoen met een hybride-aangedreven Hypercar, maar is niet toegelaten tot het kampioenschap.

Glickenhaus schrijft net als vorig jaar een auto in voor het hele seizoen, met Romain Dumas als enige bevestigde coureur. Het team van Vanwall, beter bekend als ByKolles, mag eindelijk meedoen met de non-hybride LMH nadat het team vorig jaar afgewezen werd wegens een juridisch geschil over de naamrechten van het oude Britse merk. Voormalig wereldkampioen Formule 1 Jacques Villeneuve rijdt samen met Tom Dillman en Esteban Guerrieri in de Vanwall Vandervell 680. Afgelopen november deed Villeneuve in Barcelona al een test voor het team.

De coureurs van alle fabriekswagens waren al een tijdje bekend. Bij Porsche-klantenteam Jota is Yifei Ye de enige coureur die al vastligt, terwijl fabriekscoureur Gianmaria Bruni al bevestigd is voor de Porsche van Proton. Jota en Proton krijgen hun auto op tijd binnen voor de 6 uur van Spa-Francorchamps in april. Tot die tijd zal Jota een extra LMP2 inzetten in de kleuren van de nieuwe sponsor Hertz, die daarna op de Hypercar te zien zullen zijn.

LMP2

Er staan elf LMP2-wagens op de deelnemerslijst van het WEC, in wat hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar wordt van de klasse in het kampioenschap. Daarbij twee inschrijvingen van Alpine. Vorig jaar reed het Franse merk nog met een oude LMP1 in de Hypercar-klasse, nu doen ze voor een jaar een stapje terug om volgend jaar terug te keren met een gloednieuwe LMDh. Ook Prema zet twee wagens in in de LMP2. Regerend kampioen Jota rijdt met één Oreca 07 het volledige seizoen, en heeft dus een extra wagen tot de Hypercar geleverd wordt. WRT zet het hele seizoen wederom twee wagens in, net als United Autosports. Verder doet ook Inter Europol weer mee.

GTE-Am

Dit seizoen is de GTE-Am de enige GT-klasse, omdat de GTE-Pro na 2022 opgeheven is. In de GTE-Am zien we veertien wagens, waaronder de bekende teams van Iron Lynx [dat nu met Porsches rijdt], TF Sport en AF Corse. Ook Corvette zet in samenwerking met Ben Keating een wagen in. Daar vinden we ook de tot nu toe enige Nederlander op de startlijst: Nick Catsburg.

Bekijk hier de volledige lijst: De volledige deelnemerslijst voor WEC-seizoen 2023