Alpine verslaat Toyota op Portimao voor eerste pole in WEC

In de vrije trainingen gaven de LMP2-bolides nog de toon aan, maar in de kwalificatie namen de Hypercars de regie in handen. De eerste drie posities zouden uiteindelijk bezet worden door teams uit de hoogste klasse in het WEC. Vaxiviere noteerde aanvankelijk de snelste tijd in de Alpine A480-Gibson, maar zag Hartley daarna in de Toyota GR010 Hybrid de snelste tijd overnemen. Vaxiviere was echter opnieuw op het asfalt verschenen en verbeterde zijn tijd naar 1.30.364. Daarmee was hij een tiende sneller dan Hartley en een kleine twee tienden sneller dan Conway, die met de Toyota met startnummer 7 naar de derde tijd ging. Glickenhaus kwam in haar eerste WEC-kwalificatie tot de elfde tijd van alle prototypes.

Het verschil met de bolides uit de LMP2-klasse was uiteindelijk relatief groot. De kwalificatie voor die klasse werd uiteindelijk een feestje voor JOTA. Aanvankelijk reed Antonio Felix da Costa de snelste tijd, maar uiteindelijk moest de Formule E-kampioen samen met teamgenoten Roberto Gonzalez en Anthony Davidson genoegen nemen met de tweede tijd bij de LMP2’s. De pole voor de tweede prototypeklasse ging naar de zusterwagen van Tom Blomqvist, Sean Gelael en Stoffel Vandoorne, waarbij eerstgenoemde de snelste tijd klokte. Ook Racing Team Nederland beleefde een prima kwalificatie in Portugal. Job van Uitert positioneerde de LMP2-bolide op de zesde plek algemeen, de derde plek bij de LMP2’s en de eerste positie in de Pro/Am-klasse.

Uitslag WEC Portimao - Kwalificatie Hypercars en LMP2

In beide GTE-klassen ging de pole-position naar Porsche. Kevin Estre zette de fabrieksinschrijving in de Porsche 911 RSR op de pole-position in de GTE Pro. De Fransman had 1.37.986 nodig voor een ronde over Portimao en daarmee was hij drie tienden sneller dan James Calado in de AF Corse Ferrari 488 GTE Evo. Gianmaria Bruni zette de tweede Porsche op de derde startpositie. In de GTE Am ging de strijd om de snelste tijd tussen Egidio Perfetti en Christian Ried, allebei in Porsches. Perfetti beslechtte die strijd in de laatste seconden in zijn voordeel.

Uitslag WEC Portimao - kwalificatie GTE