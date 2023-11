De FIA en de Automobile Club de l'Ouest (ACO) hoopten voor het seizoen 2024 de grid al uit te breiden van 37 naar 40 auto's, maar zag daar alsnog van af vanwege de logistieke puzzel die erbij komt kijken. "We zullen in 2025 zeker naar 40 auto's gaan", zegt WEC-baas Frederic Lequien. "Ik kan je zeggen dat het een soort van obsessie is op kantoor, maar het is echt lastig om de juiste balans te vinden. We zullen niet de capaciteit hebben om iedereen binnen te laten, want dan zouden we in 2024 iets van 43, 44 of 45 auto's hebben."

Lequien benadrukt daarom ook dat een uitbreiding naar meer dan 40 auto's niet mogelijk is. "Als je meedoet aan het WEC, dan heb je automatisch een plek voor de 24 uur van Le Mans, maar daar hebben we maar plaats voor 62 auto's. Daar moeten we op letten", legt de Fransman uit. Meer dan 40 deelnemers betekent dat de ACO en FIA minder deelnemers van de Europese en Aziatische Le Mans Series kan uitnodigen voor de 24 uur van Le Mans, evenals teams uit het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Dit jaar waren er tien deelnemers vanuit de Europese en Aziatische Le Mans Series en drie van IMSA. Het WEC heeft afscheid genomen van de LMP2-klasse, maar die verschijnen wel op de grid van Le Mans. Voor 2024 zijn er vijftien plaatsen beschikbaar voor die race.

Dat het WEC voor 2024 afzag van de griduitbreiding, had te maken met de logistieke kwesties rondom circuits als Imola en Austin, waar niet genoeg plek is voor veertig auto's. Toch heeft de nieuwe deelnemerslijst voor 2024 duidelijk gemaakt dat een uitbreiding wenselijk is, aangezien het Hypercar-veld is gegroeid van dertien naar negentien auto's, maar dat ging wel ten koste van Vanwall Racing. In 2025 moet dan ook nog plaats komen voor Aston Martin, dat met de Valkyrie zal deelnemen. Ook heeft Lamborghini al de wens uitgesproken om het programma in 2025 uit te breiden naar twee Hypercars. Dan zou er dus nog maar plek zijn voor één deelnemer, ervan uitgaande dat alle huidige teams blijven en het LMGT3-veld op achttien auto's blijft staan.

Het WEC moet dan dus wel werken aan een plan om ruimte te bieden aan alle veertig auto's. Voor nu is dat nog 'werk in uitvoering', aldus Lequien. "We bespreken dit momenteel met alle teams om de mogelijkheden te vinden, met name in de LMGT3 om de garages te delen", onthult de WEC-baas. "Er zijn veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden." Hij sluit niet uit dat er in 2024, waar mogelijk, meer auto's aan de start zullen verschijnen.