Raceverslag

WEC Monza

WEC Monza: Cadillac wint chaotische finale, #8 Toyota stelt rijderstitel veilig

Zes verschillende fabrikanten in de top zes, met regen op vrijdag en zaterdag die leidde tot een onvoorspelbare race met droog weer op zondag

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 16:28

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Cadillac sloot het World Endurance Championship 2026 af met een dominante overwinning in de 6 uur van Monza, terwijl het Toyota-trio Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa de coureurstitel veiligstelde ondanks een finish buiten de punten.

Jack Aitken, Sebastien Bourdais en Earl Bamber leidden het grootste deel van de race in de #38 Cadillac V-Series R van Jota, nadat Aitken in het openingsuur zowel polesitter Miguel Molina (Ferrari) als Genesis-coureur Daniel Juncadella was gepasseerd.

Hoewel Bourdais in het tweede uur kortstondig zwaar onder druk kwam te staan van de #36 Alpine A424 van Victor Martins, bleef het Cadillac-trio in Hypercar grotendeels onbedreigd op weg naar een eerste zege van 2026.

Toyota, dat vorige maand met de overwinning in Barcelona de constructeurstitel had veiliggesteld, kende zijn zwaarste race van het seizoen, waarbij geen van beide TR010 Hybrids in de punten finishte.

Maar een elfde plaats was voor Hartley, Buemi en Hirakawa nog altijd genoeg om als trio hun derde Hypercar-titel te winnen, na hun successen in 2022 en ’23.

De twee Toyota-bemanningen waren de enige coureurs die met uitzicht op de titel aan de finale in Monza begonnen, nadat ze samen vier van de eerste zeven ronden hadden gewonnen.

Maar het #7 Toyota-trio Nyck de Vries, Mike Conway en Kamui Kobayashi moest minimaal tweede worden om nog enige hoop te hebben een achterstand van 17 punten goed te maken en een Hypercar-titel toe te voegen aan een zege in de 24 uur van Le Mans in juni.

Doordat beide auto’s van de Japanse fabrikant niet scoorden, ging de Hypercar-titel automatisch naar Hartley, Buemi en Hirakawa in de #8 Toyota.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

Hypercar

Bij de start van de race raakte Daniel Juncadella met zijn wielen de #50 Ferrari van polesitter Miguel Molina, waarbij de Genesis-coureur bij de eerste chicane van de baan ging en als leider terugkeerde.

De actie werd onmiddellijk onderzocht, net op het moment dat Aitken Molina met een cleane actie bij het aanremmen van de tweede chicane passeerde en zich direct achter de #19 Genesis nestelde.

Terwijl Juncadella vrijwel zeker een straf leek te krijgen, verspilde Aitken geen tijd achter de Spanjaard en stuurde hij zijn Cadillac aan de binnenkant bij Parabolica naar de leiding.

Zoals verwacht kreeg Juncadella een tijdstraf van vijf seconden voor het niet respecteren van de instructies van de wedstrijdleider voor bocht 1-2, maar een vroege Virtual Safety Car - ingezet vanwege een incident in LMGT3 - stelde hem in staat de straf in te lossen en toch de tweede positie te behouden.

De #19 Genesis bleef tweede rijden tot het begin van het derde uur, toen teamgenoot Paul-Loup Chatin van Juncadella plotseling met een technisch probleem op de baan tot stilstand kwam. Daarmee werd de Koreaanse fabrikant een mogelijke podiumfinish ontnomen en kwam er opnieuw een safety car naar buiten.

Nu de leidende Genesis was uitgevallen, kwam de #36 Alpine A424 naar voren als de dichtste belager van Cadillac, nadat Jules Gounon onder de eerste safety car van de vijfde naar de derde plaats was opgeschoven.

Teamgenoot Victor Martins van Gounon leverde Bourdais een stevig gevecht om de leiding, waarbij het duo elkaar zelfs raakte bij de eerste chicane.

Maar Bourdais wist Martins tot het einde van de stint achter zich te houden, waarna die laatste in de greep kwam van de #20 BMW M Hybrid van Sheldon van der Linde.

Van der Linde passeerde Martins bij de daaropvolgende herstart na een safety car, maar laatstgenoemde pakte de positie terug toen de race voor de vierde keer werd geneutraliseerd.

Intussen bleef de #38 Cadillac aan kop rondrijden, waarbij Bamber het goede werk van zijn teamgenoten Aitken en Bourdais voortzette.

Bamber pakte uiteindelijk de finishvlag met een voorsprong van 5,6 seconden en bezorgde Cadillac daarmee de eerste Hypercar-zege sinds São Paulo 2025, terwijl fabriekspartner Jota zijn reeks in stand hield van minstens één overall- of klassezege sinds de toetreding tot het kampioenschap in 2016.

Gounon en Martins namen afscheid van de Alpine A424 met een knappe tweede plaats, waardoor het door Signatech gerunde team in de laatste vier ronden drie podiumplaatsen behaalde.

De #20 BMW bleef tot het voorlaatste uur binnen schootsafstand van de #36 Alpine, toen elektrische problemen Robin Frijns door het veld deden terugvallen.

De grootste profiteur was de #007 Aston Martin Valkyrie van Tom Gamble en Harry Tincknell, nadat laatstgenoemde in het laatste uur vanaf de achtste plaats oprukte en de laatste podiumplek afpakte van de #51 Ferrari 499P van Antonio Giovinazzi.

Maar kort nadat de finishvlag was gezwaaid, kreeg de Aston een tijdstraf van 20 seconden vanwege een overtreding rond de bandenspanning, waardoor Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado naar de laatste podiumplek opschoven.

De #51-inschrijving was de enige Ferrari die een probleemloze race kende, terwijl zowel de #50 als de #83 499P in het eerste uur een zwart-oranje vlag kreeg wegens het overtreden van de bandenspanningseis. Nadat ze ongeplande stops hadden gemaakt om de band te vervangen en bij hun volgende pitstop tijdstraffen van 20 seconden hadden ingelost voor dezelfde overtreding, vielen beide auto’s ruim buiten de top tien terug.

Daardoor konden Molina, Antonio Fuoco en Nicklas Nielsen zich terugwerken naar de punten op de zevende plaats, terwijl Robert Kubica, Yifei Ye en Phil Hanson zich in de satellietinschrijving van AF Corse herstelden naar de achtste plaats, ondanks een extra pitstop vanwege een los gemonteerd wiel.

Achter de #51 Ferrari stelde Peugeot zijn beste resultaat van het seizoen veilig met de vijfde plaats, zij het onder controversiële omstandigheden.

In de #94 9X8 die hij deelt met Loic Duval en Theo Pourchaire raakte Malthe Jakobsen in de laatste twee minuten betrokken bij een ongeval met de #12 Jota Cadillac van Alex Lynn, waarbij Lynn na contact in de vangrail belandde.

Het wegvallen van Cadillac bracht de #15 BMW M Hybrid V8 van Dries Vanthoor, Raffaele Marciello en Kevin Magnussen naar de zesde plaats, voor de twee overgebleven Ferrari’s.

De top tien werd volgemaakt door de aangeslagen #20 BMW van Van der Linde, Frijns en Rene Rast, en de #93 Peugeot van Alex Quinn, Nick Cassidy en Paul di Resta.

Toyota had niet de snelheid om voor punten te vechten, terwijl incidenten laat in de race voor beide auto’s met de #17 Genesis hun pogingen om in de top-tien te finishen verder dwarsboomden.

De race kende niet minder dan vier safety car-periodes en drie full course yellows te midden van een reeks incidenten in beide klassen.

De eerste neutralisatie werd in het openingsuur afgekondigd voor de #58 Garage 59 McLaren 720S GT3 van Antares Au, die in het grind vast kwam te staan toen hij een incident probeerde te ontwijken tussen de #79 Iron Lynx Mercedes AMG GT3 van Johannes Zelger en de #23 Heart of Racing

De safety car verscheen kort daarna voor de tweede keer, toen de andere McLaren van Alexander West crashte tegen de #32 WRT BMW M4 GT3 van Darren Leung.

De eerdergenoemde technische problemen voor de #19 Genesis leidden ertoe dat de race voor de derde keer werd geneutraliseerd, terwijl de crash van Milesi bij Ascari de laatste safety car-fase veroorzaakte.

Porsche boekt LMGT3-zege, Corvette-coureur Edgar pakt titel

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo by: JEP

Richard Lietz, Riccardo Pera en Yasser Shahin boekten met de #92 Manthey Porsche 911 GT3 hun tweede LMGT3-zege op rij, terwijl Jonny Edgar de titel veiligstelde met een derde plaats aan boord van de #33 TF Sport Corvette Z06 GT3.

De strijd om de LMGT3-zege werd in feite beslist door de safety car in het vierde uur, waarbij de #92 Porsche en de #33 Corvette naar voren sprongen door onder neutralisatie te pitten.

De #88 Proton Ford Mustang LMGT3 en de #23 Aston Martin Vantage GT3, die in het vierde uur om de overwinning duelleerden, vielen terug naar de derde en vierde plaats nadat ze vlak voor de laatste safety car onder groene vlag waren binnengekomen.

De Ford liep later meerdere straffen op voor losstaande incidenten, maar de Aston bleef in de strijd, waarbij Eduardo Barrichello in de Aston die hij deelde met Newell en Jonny Adam laat nog een aanval inzette voor de overwinning.

Maar Lietz, die aan zijn 100e WEC-race deelnam, wist Barrichello af te houden en pakte de finishvlag met een kleine marge van 0,270 seconde.

De #33 Corvette reed in de beginfase zo laag als tiende, maar Edgar, Ben Keating en Nicky Catsburg profiteerden van de laatste safety car om de derde positie te grijpen.

Het resultaat was genoeg voor Edgar om te worden gekroond tot de eerste solokampioen van het WEC sinds Lietz in 2015, waarbij Keating en Catsburg niet in aanmerking kwamen voor de titel omdat ze eerder in het seizoen races hadden gemist.

De vierde plaats in de race ging naar Dan Harper, Anthony McIntosh en Parker Thompson in de enige overgebleven BMW M4 GT3, terwijl de van pole gestarte #78 Lexus RC F GT3 van ASP met Esteban Masson, Hadrien David en Tom van Rompuy uiteindelijk als vijfde finishte na in de eerste helft van de race twee drive-throughstraffen te hebben gekregen. De tweede inschrijving van ASP werd vanaf de tweede plaats uitgeschakeld toen Clemens Schmid de opdracht kreeg om vanwege een technisch probleem op de baan te stoppen.

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