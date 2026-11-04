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WEC | McLaren promoveert Grégoire Saucy naar MCL-HY voor 2027
De Zwitser, die vanaf de eerste dag deelnam aan de ontwikkelingstests van de LMDh, is voor zijn inzet en groei beloond met een vaste plek in het programma in de HYPERCAR-klasse dat volgend jaar van start gaat.
Francesco Corghi
Gepubliceerd: 4 nov 2026, 15:05
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McLaren Racing heeft ervoor gekozen Grégoire Saucy te promoveren tot vaste coureur op de MCL-HY voor het debuut in de HYPERCAR-klasse in het seizoen 2027 van het FIA World Endurance Championship.
De jonge Zwitser, die een traject begon in de Oreca LMP2's van het team United Autosports in de ELMS en op Le Mans, kwam een paar jaar geleden in de kring van coureurs van de renstal uit Woking terecht. Eerst deed hij ervaring op achter het stuur van de 720S in LMGT3, daarna werkte hij aan de ontwikkeling van de LMDh met Dallara-chassis.
Saucy is namelijk al ingezet vanaf de eerste meters die in Varano de' Melegari werden afgelegd achter het stuur van het hybride prototype van het Engelse merk. Hij stond naast Mikkel Jensen en later ook naast de andere officiële coureurs die geleidelijk werden aangetrokken voor het programma: Laurens Vanthoor, Leonardo Fornaroli en Alex Lynn.
Grégoire Saucy, McLaren MCL-HY test a Imola
Foto di: McLaren
“Ik ben in de zevende hemel met deze kans. Toen ik deel ging uitmaken van het McLaren Hypercar Team voor de ontwikkeling, hoopte ik dat dit kon leiden tot een plek als vaste coureur, maar ik wist dat er op de markt een groot aantal ervaren talenten was. Ik ben gefocust gebleven, heb hard gewerkt en heb me snel aangepast aan de MCL-HY", aldus Saucy.
"Ik heb van elke seconde met dit team genoten: de standaarden liggen ongelooflijk hoog, de mensen steunen je enorm en de sfeer is fantastisch. Ik kan niet wachten om dit traject voort te zetten. Dank aan Zak Brown dat hij mij in het ontwikkelingsprogramma heeft opgenomen en aan James Barclay dat hij mij deze kans heeft toevertrouwd".
McLaren MCL-HY, Test a Imola
Foto di: McLaren
Teambaas James Barclay voegt toe: "De promotie van Grégoire geeft precies weer met welk doel het ontwikkelingsprogramma van McLaren is opgezet: uitzonderlijk talent vinden, hun groei ondersteunen en een concreet traject creëren naar een plek als officiële coureur".
"Hij heeft gedurende het hele testprogramma van de MCL-HY indruk op ons gemaakt met zijn snelheid, zijn methodische aanpak binnen het team en de vooruitgang die hij in de loop van het intensieve testprogramma heeft geboekt. Hij heeft deze kans verdiend en we zijn enthousiast om hem de volgende stap in zijn carrière bij McLaren te zien zetten".
McLaren maakt vervolgens volgende week het zesde en laatste lid van de HYPERCAR-line-up bekend: vermoedelijk gaat het om Malthe Jakobsen, die net afscheid heeft genomen van Peugeot Sport, waarmee hij de 6 uur van Monza als laatste optreden met de Leeuw zal afwerken.
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