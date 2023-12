Dit jaar deed het World Endurance Championship de bandenwarmers in de ban. Dit om zo energie te besparen in de paddock. Dat leidde wel tot enkele lastige situaties, zoals ook het geval was in de 6 uur van Spa-Francorchamps. Daar waren de temperaturen laag, waardoor coureurs klaagden over gevaarlijke situaties op koude banden. Voor de 24 uur van Le Mans, het oogappeltje van het WEC, kwam er daarop een uitzondering. WEC-baas Frederic Lequien geeft aan dat er voor 2024 nog geen besluit is genomen. "Op dit moment is er nog niets beslist voor Le Mans", zegt Lequien. "We moeten het opnieuw bespreken om er zeker van te zijn dat het haalbaar is."

Lequien legt uit dat er verschillende factoren meespelen in een besluit om de bandenwarmers eventueel wel toe te staan voor het hoogtepunt van de kalender, terwijl er in de andere zeven races wel een ban op bandenwarmers is. "Le Mans is zeer specifiek door de verschillen in temperaturen [tussen dag en nacht], de verschillende klassen en de verschillen in vaardigheden van coureurs", aldus Lequien. "Als je de pitstraat om drie uur 's nachts verlaat en de temperaturen vrij laag zijn, dan is het wel te doen maar de coureurs moeten zich erop aanpassen. Daar hebben we tijd voor nodig."

Een andere factor is het feit dat er bij de 24 uur van Le Mans nog een derde klasse op de grid staat: de LMP2. Deze klasse moest plaatsmaken voor de vele nieuwe Hypercars en de nieuwe LMGT3-klasse, maar verschijnt wel weer in de race op Le Mans. Dan zijn er dus weer meer onderlinge verschillen tussen de klassen, wat weer problemen kan opleveren als coureurs de pitstraat verlaten op koude banden terwijl anderen op al opgewarmde banden op de baan rijden. Een uitzondering voor Le Mans is dus niet uitgesloten. Wel is uitgesloten dat bandenwarmers voor de andere races terugkeren. "De rest van het seizoen halen we de bandenwarmers weg, geen twijfel", benadrukt de WEC-baas.

Gelijke kansen

Het sportreglement voor het seizoen 2024 is al gepubliceerd en daarin staat vastgesteld dat het gebruik van 'enig thermisch of warmtebehoudend apparaat' verboden is. Omdat het Circuit de la Sarthe een heel andere uitdaging biedt, zijn er aanvullende regels specifiek voor die race. Deze moeten nog uitgebracht worden, iets wat normaliter in november of december gebeurt.

De ban op bandenwarmers was een hot topic dit jaar, aangezien meerdere coureurs vreesden voor gevaarlijke situaties. Die waren er uiteindelijk ook, te beginnen bij de Prologue op Sebring, waar James Calado met de Ferrari 499P was gecrasht. Hij wees toen al meteen naar Spa-Francorchamps als een risicocircuit. "Kun je je voorstellen dat je de pitstraat op Spa verlaat en op Eau Rouge afgaat met 5 graden Celsius?", zei de Brit. En inderdaad: op het Belgische circuit crashte Brendon Hartley in zijn outlap terwijl Antonio Fuoco van de baan vloog na het uitrijden van de pitstraat. Als gevolg daarvan werd in mei aangekondigd dat deze bandenwarmers toegestaan zouden worden voor Le Mans.

De Automobile Club de l'Ouest, de organisatie van het WEC, stelt dat het 'coureurs van alle ervaringsniveaus in staat wil stellen om onder de veiligste omstandigheden deel te nemen, ongeacht de baanomstandigheden en temperaturen'. Het zou bandenleveranciers Michelin en Goodyear, net als de teams en coureurs, bovendien 'kostbare tijd' bieden om een beter begrip te ontwikkelen van hoe de banden op temperatuur te brengen bij lage temperaturen.