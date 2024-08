WEC geeft fans inzicht in filosofieën van Hypercar-teams

De serie draagt de naam 'Meet the Legends' en is een achtdelige reeks die vanaf november op het YouTube-kanaal van het langeafstandskampioenschap te zien zal zijn. Hierin zal er per aflevering stilgestaan worden bij de 'sportieve, zakelijke en ambitieuze verhalen' van de grootste merken van het Hypercar-veld. Ook is er aandacht voor de vraag waarom deze merken ervoor hebben gekozen om zich aan dit nieuwe tijdperk van het WEC te binden.

'Meet the Legends' zal ook enkele interviews bevatten met coureurs van het Hypercar-veld, evenals kopstukken van de teams. Zo zullen oud-Formule 1-coureurs Kamui Kobayashi en Antonio Giovinazzi een hoofdrol spelen, evenals Ferrari-voorzitter John Elkann. De serie moet meer inzicht bieden in de Hypercar-teams. Het WEC geniet nu een gouden tijdperk door de introductie van de Hypercars, die een stuk goedkoper en dus aantrekkelijker zijn dan de LMP1-klasse. Merken als Porsche, Cadillac, Ferrari, BMW, Lamborghini en Alpine hebben zich toegewijd aan het WEC en volgend jaar komt daar ook nog Aston Martin bij.

"Meet the Legends geeft de kijker een begrip van elk merk en de unieke karakteristieken die ze met zich meebrengen naar het WEC", zegt WEC-baas Frederic Lequien. "De diversiteit onder hen is iets dat gevierd moet worden en deze afleveringen doen dat met inzicht en een sterke achtergrond." Zodoende staat in elke aflevering één fabrikant centraal. De serie wordt afgetrapt in november - een exacte datum ontbreekt nog - met Ferrari in de hoofdrol, het team dat de 24 uur van Le Mans van 2023 en dit jaar wist te winnen. Isotta Fraschini, dat het restant van het WEC-seizoen niet afmaakt, ontbreekt in deze serie. Na Ferrari komen Alpine, Peugeot, Cadillac, Porsche, Lamborghini, BMW en Toyota in volgorde aan bod. Het is niet bekend of alle afleveringen direct beschikbaar zullen zijn en hoeveel tijd er tussen de afleveringen zal zitten, mocht dat niet het geval zijn.

Het is niet voor het eerst dat het WEC een serie uitbrengt om meer inzicht te krijgen in het kampioenschap. Eerder lanceerde het al het populaire 'Full Access', video's waarin beelden van achter de schermen tijdens de races van het kampioenschap gedeeld worden. Ook deze zijn vrij te bekijken via het officiële YouTube-kanaal van het WEC.