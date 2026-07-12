WEC Brazilië: Stevens bezorgt Cadillac pole en volledige eerste startrij

Will Stevens troefde Jack Aitken in de slotmomenten van de kwalificatie af en leidde zo een volledige eerste startrij voor Cadillac in de Six Hours of Brazil van het World Endurance Championship.

Aitken leek op weg naar poleposition in de #38 Jota Cadillac V-Series.R nadat hij het openingssegment van de kwalificatie had aangevoerd en in Hyperpole nog eens vier tienden had gevonden.

Maar enkele momenten nadat de Brit aan het einde van Q2 de pits was binnengereden, noteerde Stevens een tijd van 1m23.041s om de #12 Cadillac met slechts 0.048s op pole te zetten.

Aitken moest genoegen nemen met de tweede plaats in wat een uiterst competitieve sessie was, met alle 10 auto's binnen minder dan zes tienden van een seconde.

Alpine kwam in de kwalificatie naar voren als Cadillacs naaste rivaal, met Victor Martins als derde snelste in de #36 A424 en Charles Miles twee plaatsen daarachter in de zusterauto.

De twee Alpines werden gescheiden door de #15 BMW M Hybrid V8 van Dries Vanthoor, die na de snelste tijd in de eerste sector niet verder kwam dan de vierde snelste ronde - zij het slechts 0.094s van pole.

De sterke reeks van Genesis op Interlagos zette zich voort in de kwalificatie, met Mathieu Jamient die de zesde plaats pakte in de #19 GMR-001, voor de beste Ferrari 499P van Antonio Fuoco. Jaminet wordt echter nog onderzocht wegens het hinderen van een andere auto in Q1.

Malthe Jakobsen sleepte de #94 Peugeot 9X8 naar Hyperpole en kwalificeerde zich uiteindelijk als achtste, voor de #007 Aston Martin Valkyrie van Harry Tincknell, die het grootste deel van de sessie aanvoerde, en de #83 AF Corse Ferrari, bestuurd door voormalig Formula 1-coureur Robert Kubica.

De #51 Ferrari was de eerste auto die in Q1 werd uitgeschakeld, ondanks dat Antonio Giovinazzi een tijd neerzette die slechts 0.350s langzamer was dan de toonaangevende #38 Cadillac van Aitken.

Pipo Derani kreeg in de slotminuten van de kwalificatie een flinke blokkering aan boord van de #17 Genesis en eindigde als 12e, net voor Paul di Resta in de #93 Peugeot.

Beide Toyota's werden in Q1 uitgeschakeld, minder dan een maand na de zege van de Japanse fabrikant op Le Mans, met Ryo Hirakawa als 14e in de beste van de twee TR010 Hybrids nadat hij wijd ging in bocht 1. Kamui Kobayashi kwijnde weg op de 16e plaats in de zuster-Toyota, achter de #009 Aston Martin van Marco Sorensen, terwijl Sheldon van der Linde de tijdenlijst afsloot in de #17 BMW.

Slechts 0.739s scheidde de 17 Hypercar-inschrijvingen in een felbevochten eerste deel van de kwalificatie.

Aston pakt LMGT3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam Photo by: Jakob Ebrey

The Heart of Racing pakte in Brazilië zijn tweede opeenvolgende LMGT3-pole van het seizoen, maar het was ditmaal de #23-crew die de kwalificatie aanvoerde.

Nadat Grew Newell de #23 Aston Martin Vantage GT3 naar Hyperpole had gebracht, reed silver-rated Kobe Pauwels twee ronden die goed genoeg waren voor poleposition, waarbij zijn beste poging hem twee tienden voor de achtervolgende groep zette.

Lin Hodenius eindigde als Pauwels' naaste uitdager in de #79 Iron Lynx Mercedes-AMG GT3, met Clemens Schmid nog eens twee tienden daarachter in de #87 ASP Lexus RC F GT3.

Parker Thompson kwalificeerde zich als vierde in de #69 WRT BMW M4 GT3, terwijl Ben Tuck in de #77 Proton Ford Mustang GT3 voor vijf verschillende fabrikanten in de top vijf zorgde. Terwijl de top twee coureurs een duidelijk voordeel hadden op de rest van het veld, werden Schmid, Thompson en Tuck op de derde, vierde en vijfde plaats gescheiden door slechts 0.009s.

Ford, BMW en Mercedes wisten alle drie beide auto's in het laatste deel van de kwalificatie te krijgen, terwijl Porsche en Corvette elk één auto naar Hyperpole zagen doorgaan, waarbij die inschrijvingen respectievelijk als zevende en 10e eindigden.