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Kwalificatieverslag
WEC Interlagos

WEC Brazilië: Stevens bezorgt Cadillac pole en volledige eerste startrij

Cadillac domineerde de WEC-kwalificatie in Sao Paulo, terwijl Toyota worstelde met de performance en achteraan de Hypercar-grid eindigde

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Norman Nato, Will Stevens

Will Stevens troefde Jack Aitken in de slotmomenten van de kwalificatie af en leidde zo een volledige eerste startrij voor Cadillac in de Six Hours of Brazil van het World Endurance Championship.

Aitken leek op weg naar poleposition in de #38 Jota Cadillac V-Series.R nadat hij het openingssegment van de kwalificatie had aangevoerd en in Hyperpole nog eens vier tienden had gevonden.

Maar enkele momenten nadat de Brit aan het einde van Q2 de pits was binnengereden, noteerde Stevens een tijd van 1m23.041s om de #12 Cadillac met slechts 0.048s op pole te zetten.

Aitken moest genoegen nemen met de tweede plaats in wat een uiterst competitieve sessie was, met alle 10 auto's binnen minder dan zes tienden van een seconde.

Alpine kwam in de kwalificatie naar voren als Cadillacs naaste rivaal, met Victor Martins als derde snelste in de #36 A424 en Charles Miles twee plaatsen daarachter in de zusterauto.

De twee Alpines werden gescheiden door de #15 BMW M Hybrid V8 van Dries Vanthoor, die na de snelste tijd in de eerste sector niet verder kwam dan de vierde snelste ronde - zij het slechts 0.094s van pole.

De sterke reeks van Genesis op Interlagos zette zich voort in de kwalificatie, met Mathieu Jamient die de zesde plaats pakte in de #19 GMR-001, voor de beste Ferrari 499P van Antonio Fuoco. Jaminet wordt echter nog onderzocht wegens het hinderen van een andere auto in Q1.

Malthe Jakobsen sleepte de #94 Peugeot 9X8 naar Hyperpole en kwalificeerde zich uiteindelijk als achtste, voor de #007 Aston Martin Valkyrie van Harry Tincknell, die het grootste deel van de sessie aanvoerde, en de #83 AF Corse Ferrari, bestuurd door voormalig Formula 1-coureur Robert Kubica.

De #51 Ferrari was de eerste auto die in Q1 werd uitgeschakeld, ondanks dat Antonio Giovinazzi een tijd neerzette die slechts 0.350s langzamer was dan de toonaangevende #38 Cadillac van Aitken.

Pipo Derani kreeg in de slotminuten van de kwalificatie een flinke blokkering aan boord van de #17 Genesis en eindigde als 12e, net voor Paul di Resta in de #93 Peugeot.

Beide Toyota's werden in Q1 uitgeschakeld, minder dan een maand na de zege van de Japanse fabrikant op Le Mans, met Ryo Hirakawa als 14e in de beste van de twee TR010 Hybrids nadat hij wijd ging in bocht 1. Kamui Kobayashi kwijnde weg op de 16e plaats in de zuster-Toyota, achter de #009 Aston Martin van Marco Sorensen, terwijl Sheldon van der Linde de tijdenlijst afsloot in de #17 BMW.

Slechts 0.739s scheidde de 17 Hypercar-inschrijvingen in een felbevochten eerste deel van de kwalificatie.

Aston pakt LMGT3

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Gray Newell, Kobe Pauwells, Jonny Adam

Photo by: Jakob Ebrey

The Heart of Racing pakte in Brazilië zijn tweede opeenvolgende LMGT3-pole van het seizoen, maar het was ditmaal de #23-crew die de kwalificatie aanvoerde.

Nadat Grew Newell de #23 Aston Martin Vantage GT3 naar Hyperpole had gebracht, reed silver-rated Kobe Pauwels twee ronden die goed genoeg waren voor poleposition, waarbij zijn beste poging hem twee tienden voor de achtervolgende groep zette.

Lin Hodenius eindigde als Pauwels' naaste uitdager in de #79 Iron Lynx Mercedes-AMG GT3, met Clemens Schmid nog eens twee tienden daarachter in de #87 ASP Lexus RC F GT3.

Parker Thompson kwalificeerde zich als vierde in de #69 WRT BMW M4 GT3, terwijl Ben Tuck in de #77 Proton Ford Mustang GT3 voor vijf verschillende fabrikanten in de top vijf zorgde. Terwijl de top twee coureurs een duidelijk voordeel hadden op de rest van het veld, werden Schmid, Thompson en Tuck op de derde, vierde en vijfde plaats gescheiden door slechts 0.009s.

Ford, BMW en Mercedes wisten alle drie beide auto's in het laatste deel van de kwalificatie te krijgen, terwijl Porsche en Corvette elk één auto naar Hyperpole zagen doorgaan, waarbij die inschrijvingen respectievelijk als zevende en 10e eindigden.

GRID

Alle statistieken
Pos Team # Coureurs Auto Tijd Km/u
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Deletraz Cadillac V-Series.R

1'23.041

186.804
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

+0.048

1'23.089

186.696
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

+0.067

1'23.108

186.653
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

+0.094

1'23.135

186.592
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

+0.127

1'23.168

186.518
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

+0.300

1'23.341

186.131
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P

+0.346

1'23.387

186.028
8
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

+0.361

1'23.402

185.995
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie

+0.537

1'23.578

185.603
10
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yfei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

+0.584

1'23.625

185.499
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

+0.791

1'23.832

185.041
12
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

+0.943

1'23.984

184.706
13
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

+0.969

1'24.010

184.649
14
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid

+1.007

1'24.048

184.565
15
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie

+1.110

1'24.151

184.340
16
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid

+1.146

1'24.187

184.261
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8

+1.180

1'24.221

184.186
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3

+10.309

1'33.350

166.174
19
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3

+10.508

1'33.549

165.821
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3

+10.723

1'33.764

165.440
21
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

+10.725

1'33.766

165.437
22
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

+10.732

1'33.773

165.425
23
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3

+10.832

1'33.873

165.248
24
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R

+11.028

1'34.069

164.904
25
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3

+11.240

1'34.281

164.533
26
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo

+11.285

1'34.326

164.455
27
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.571

1'34.612

163.958
28
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Güven 		Porsche 911 GT3 R

+11.872

1'34.913

163.438
29
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

+11.962

1'35.003

163.283
30
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo

+12.071

1'35.112

163.096
31
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo

+12.094

1'35.135

163.056
32
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3

+12.165

1'35.206

162.935
33
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3

+12.170

1'35.211

162.926
34
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo

+12.190

1'35.231

162.892
35
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

+12.221

1'35.262

162.839
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