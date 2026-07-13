WEC Brazilië: BMW klopt Ferrari nipt voor tweede Hypercar-zege van 2026

BMW herstelde zich van een late fout en klopte Ferrari nipt voor de overwinning in de zes uur van Sao Paulo van het World Endurance Championship, waarmee het zijn kansen in de Hypercar-titelstrijd vergrootte.

Kevin Magnussen, Raffaele Marciello en Dries Vanthoor leidden een groot deel van de race in de #15 BMW M Hybrid en verloren de netto leiding pas in het voorlaatste uur, toen Vanthoor wijd ging en het voordeel uit handen gaf aan de #51 Ferrari 499P van James Calado.

Maar doordat de auto meer brandstof aan boord had, kon de #15 BMW langer doorgaan en in het laatste uur een kortere tankstop afwerken, waardoor Vanthoor - die over de teamradio meldde dat hij zich ziek voelde - weer aan de leiding terugkwam.

De Belg bracht de auto uiteindelijk thuis met slechts 2.2s voorsprong op de #51 Ferrari, nadat de regen waar velen voor hadden gevreesd nooit kwam, waardoor BMW zijn tweede overwinning in drie races kon vieren na de zege van de #20-crew op Imola in mei.

Bij de start van de race leidde Will Stevens het veld vanaf poleposition in de #12 Cadillac V-Series.R, terwijl Magnussen naar de tweede plaats sprong vóór de #38 Cadillac van Earl Bamber.

De BMW kwam aan de leiding nadat beide fabrieksauto's van Jota veel tijd verloren bij de eerste serie pitstops, waarbij een vastzittende wielmoer de #12 Cadillac ver terugwierp in de rangorde.

Ondertussen ontpopten de twee Alpine A424's zich als een potentiële bedreiging voor de #15 BMW, met een beslissing om de auto kort af te tanken, waardoor Ferdinand Habsburg en Frederic Makowiecki trackposition kregen ten opzichte van Magnussen. De beslissing werd ingegeven doordat Makowiecki in de #35-auto van de zesde plaats tot buiten de top 10 terugviel, terwijl de #36 in feite ook zijn afwijkende strategie kopieerde.

De #15 BMW bleef in de daaropvolgende uren echter het gat naar de #35 Alpine dichten, ondanks dat hij comfortabel de netto leiding in handen had, terwijl de #36-inschrijving na een lekke band uit de strijd wegviel.

In het vierde uur sloot Marciello snel aan bij de achterkant van de Alpine-teamgenoot van Habsburg, Antonio Felix da Costa, waardoor ook de als derde rijdende Alessandro Pier Guidi in de #51 Ferrari het gat kon dichten.

Marciello kon da Costa op de baan niet passeren en kwam pas voorbij toen de Alpine de pits in ging, waarbij Pier Guidi van het gevecht profiteerde om tot binnen twee seconden van hem te komen.

Dit zou cruciaal blijken bij de volgende serie pitstops, toen Vanthoor (BMW) en Calado (Ferrari) de auto's van hun respectieve teamgenoten overnamen. Calado had een hachelijk moment toen hij bij het uitkomen van de pitstraat onderstuurde en de vangrail raakte, waardoor een stuk reclamebord aan de linksvoorzijde van de Ferrari bleef hangen.

Maar hij verloor niet veel tijd, en toen Vanthoor van de baan raakte in het lastige binnengedeelte van Interlagos, had Calado geen tweede uitnodiging nodig om langs de BMW te gaan.

De #51 Ferrari kwam echter precies een uur voor het einde de pits in, terwijl de #15 BMW meer brandstof had om bijna 12 minuten langer door te rijden.

Daardoor kon Vanthoor weer als leider het veld in komen, met een comfortabele marge op de Ferrari van Calado. Hoewel Charles Milesi Vanthoor op de outlap van de BMW voor positie passeerde, had de #35 Alpine óf extra brandstof nodig óf moest hij agressief brandstof besparen om de finish te halen.

Een langzaam leeglopende band besliste de zaak voor de Alpine, waarna Vanthoor, Magnussen en Marciello hun eerste Hypercar-overwinningen scoorden in de #15 BMW.

De #51 Ferrari, gedeeld door Calado, Pier Guidi en Antonio Giovinazzi, moest genoegen nemen met de tweede plaats na een indrukwekkende inhaalrace vanaf de 11e startplek. Calado moest in de laatste stint brandstof besparen, waardoor hij Vanthoor niet kon aanvallen voor de zege.

De laatste plek op het podium ging naar de vanaf pole gestarte #12 Cadillac, als duo bemand door Stevens en Norman Nato. Na de mislukte pitstop verloor de #12-auto nog meer tijd toen Stevens een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het veroorzaken van een aanrijding met een GT-auto en Nato in het derde uur door de #83 Ferrari in de rondte werd getikt.

De #38 Cadillac herstelde zich van zijn eigen problemen, waaronder een tijdstraf van vijf seconden voor contact, met Bamber, Sébastien Bourdais en Jack Aitken als vierde aan de finish. Jota wisselde de twee auto's met nog 15 minuten te gaan van positie om Aitken een kans te geven de Ferrari aan te vallen voor de tweede plaats, maar hij viel terug naar de vierde plaats nadat hij het gat naar Calado niet had kunnen dichten.

De vijfde plaats ging naar de satelliet-#83 Ferrari van AF Corse van Robert Kubica, Yifei Ye en Phil Hanson, nadat Kubica profiteerde van een botsing tussen Robin Frijns en Antonio Fuoco bij de exit van de Senna S om beide auto's in één keer te passeren.

Frijns, Sheldon van der Linde, Rene Rast en Robin Frijns eindigden als zesde in de #20 BMW, terwijl de #50 Ferrari, gedeeld door Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen, terugviel naar de achtste plaats nadat contact Fuoco in de verkeerde richting had gezet. Het incident wordt onderzocht door de stewards.

Nu de #50 Ferrari terrein verloor, pakte Tom Gamble de zevende plaats in de beste van de twee Aston Martin Valkyries, de #007-auto die hij deelt met Harry Tincknell.

De top 10 werd gecompleteerd door de #009 Aston van Alex Riberas en Marco Sorensen en de #35 Alpine van Milesi, Habsburg en da Costa, waarbij de FCY waarop het Franse team had gehoopt nooit kwam.

Minder dan een maand na het behalen van zijn zesde zege op Le Mans wist Toyota in Sao Paulo geen enkel punt te scoren. Kamui Kobayashi, Mike Conway en Nyck de Vries kwamen met een gebrek aan snelheid niet verder dan de 12e plaats in de #7 Toyota TR010 Hybrid, waarbij een paar straffen voor overtredingen bij de start en onder FCY hun problemen vergrootten. De #8 Toyota, gedeeld door Brendon Hartley, Sebastien Buemi en Ryo Hirakawa, sloot het Hypercar-veld af op de 17e plaats na 12 ronden in de pits te hebben doorgebracht voor reparaties. Hartley was in het tweede uur betrokken bij een ongeluk met de #17 Genesis van Andre Lotterer, waardoor de #8 Toyota aanzienlijke schade aan de ophanging opliep.

Het was een bewogen race voor Hypercar-nieuwkomer Genesis, met Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella en Mathieu Jaminet als 13e in de beste van de twee GMR-001's, nadat zij een drive-throughpenalty hadden gekregen voor een FCY-overtreding.

Corvette pakt LMGT3-eer

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood Photo by: Jakob Ebrey

TF Sport boekte opeenvolgende klassezeges in het WEC na zijn triomf op Le Mans vorige maand, maar het was de #34 Corvette Z06 GT3.R van Peter Dempsey, Charlie Eastwood en Salih Yoluc die dit keer de hoogste trede pakte.

De Britse formatie zette een ongebruikelijke strategie in, waarbij silver-rated Yoluc de race voor het team startte en in het tweede uur de leiding overnam van de #87 ASP Lexus RC F GT3 van Razvan Umbrarescu. Hoewel bronze-rijder Dempsey de middelste fases van de race de baan deelde met professionals, kon de #34 Corvette vooraan mee blijven doen.

Ook de brandstofstrategie werkte in zijn voordeel, met Eastwood die acht seconden voor de #69 WRT BMW M4 GT3 van Dan Harper, Anthony McIntosh en Parker Thompson over de finish kwam.

De laatste plek op het podium ging naar Richard Lietz, Riccardo Pera en Yasser Shahin in de #92 Manthey Porsche 911 GT3, waarbij Lietz met succes de #88 Proton Ford Mustang GT3 van voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant achter zich hield. De twee Fords leidden vroeg in de race, maar vielen terug in de rangorde, waarbij Sargeant, Gianmarco Levorato en Stefano Gattuso genoegen moesten nemen met de vijfde plaats nadat ze in de slotminuten achter de andere Porsche van Timur Boguslavskiy, James Cottingham en Ayhancan Güven waren teruggevallen.

De #77 Ford reed in het laatste uur tweede met Seb Priaulx achter het stuur, maar viel op versleten banden snel terug in de rangorde voordat hij nog meer tijd verloor door een drive-throughpenalty voor een overtreding van de track limits.

De vijfde plaats ging naar de #61 Mercedes-AMG GT3, bestuurd door Martin Berry, Maxime Martin en Rui Andrade, ondanks dat Andrade halverwege de race door de BMW van Sean Gelael in een spin werd getikt.

De kampioenschapsleidende #33 Corvette van Jonny Edgar, Ben Keating en Nicolas Varrone eindigde als achtste na de maximale succesballast te hebben meegenomen na zijn zege op Le Mans.