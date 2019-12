WEC Bahrein: Toyota domineert, zege voor Bleekemolen en Ten Voorde

Op vrijdag verzekerde Rebellion zich nog van de tweede pole-position op rij. Een dag later ging het echter al vroeg mis voor diezelfde equipe. Bruno Senna nam de start voor zijn rekening en kwam in de eerste bocht al in aanraking met de #5 Ginetta van Charlie Robertson. Niet bepaald de manier waarop je een endurance-race graag wilt beginnen.

Het voorval maakte bovenal de weg vrij voor de #7 Toyota, dat team nam de leiding over en reed vervolgens onbedreigd naar winst. Conway, Kobayashi en Lopez pakten zo hun tweede zege van dit WEC-seizoen, na een eerdere triomf op Silverstone. Het leverde de #7 bolide ook meteen de leiding in het wereldkampioenschap op. Die positie werd overgenomen van Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley. Zij brachten de #8 Toyota dit weekend als tweede aan de meet, op een ronde achterstand van de triomfators. De Rebellion-equipe van Senna, Gustavo Menezes en Norman Nato moest na het startincident genoegen nemen met P3.

In de LMP2-klasse bleef het Racing Team Nederland steken op P6. Door dit resultaat verliezen Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries de leiding in het kampioenschap. Die leidende positie is na dit weekend in handen van Jackie Chan DC Racing, met Ho-Pin Tung in de gelederen. Winst in de LMP2-klasse was er in Bahrein trouwens voor United Autosports, een noviteit. Paul di Resta, Phil Hanson en Filipe Albuquerque bleven de #38 Jota ruim twintig seconden voor en schonken de Amerikaanse formatie zo een zeldzaam succes.

Waar Racing Team Nederland niet voor nationaal succes kon zorgen, namen Jeroen Bleekemolen en Larry ten Voorde die rol probleemloos over. Met hun Porsche wisten zij pole knap om te zetten in winst in de GTE Am-categorie. De twee Nederlanders (teamgenoten van Ben Keating) moesten de leiding onderweg even laten aan de #98 Aston Martin, maar toonden zich uiteindelijk toch vrij overtuigend de sterkste mannen. In de GTE Pro veroverde Aston Martin tot slot diens tweede zege van het seizoen. Het Deense duo Marco Sorensen en Nicki Thiim vocht lange tijd een verbeten duel uit met de #71 Ferrari, maar trok door goed teamwerk bij de laatste pitstops aan het langste eind.

WEC Acht uur van Bahrein: Volledige uitslag