WEC Bahrein: Rebellion pakte tweede pole op rij

Bruno Senna en Norman Nato zetten in Sakhir een gemiddelde tijd neer van 1.42.979 in hun Rebellion Gibson R-13. Dat was drie tiende sneller dan Ben Hanley en Charlie Robertson in de beste Ginetta.

Toyota was net zoals op vrijdag derde en vierde met de hybridewagens die door een succeshandicap meer dan twee tellen trager waren dan hun ultieme tempo. De #8 TS050 van Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi was andermaal de snellere van de twee fabriekswagens.

United Autosports pakte de pole in LMP2 met Paul di Resta en Phil Hanson (1.45.357). De Jackie Chan DC Racing Oreca van onder andere Ho-Pin Tung start als tweede in Bahrein, net voor de G-Drive Aurus van Job van Uitert en Jean-Eric Vergne. Voor het Racing Team Nederland-trio Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd was er een achtste startplek weggelegd in de categorie.

GTE: Porsche boven, pole voor Bleekemolen

Porsche bezette de volledige eerste rij in GTE Pro met een pole voor Gianmaria Bruni en Richard Lietz. In de #91 Porsche 911 RSR kwamen zij tot een 1.55.485, 0.131 sneller dan zusterwagen #92 van Kevin Estre en Michael Christensen. James Calado en Alessandro Pier Guidi waren derde in de AF Corse #51 Ferrari 488 GTE.

Jeroen Bleekemolen en teamgenoot Ben Keating veroverden de pole in GTE Am in de #57 Project 1 Porsche.

Uitslag 8 uur van Bahrein - Kwalificatie LMP

Uitslag 8 uur van Bahrein - Kwalificatie GTE: