WEC Bahrein: Rebellion voor Ginetta in tweede training

Bruno Senna zette een 1.42.471 neer in de enige Rebellion-Gibson R-13, meer dan vier seconden sneller dan de wagen in de eerste training neer kon zetten. In het donker was de #5 Ginetta-AER G60-LT-P1, de auto die in de eerste training het snelste was, tweede via Charlie Robertson.

De twee Toyota TS050 hybrides waren net zoals in de eerste oefensessie derde en vierde. Mike Conway klokte een 1.44.221 in de #7 Toyota, een halve tel sneller dan Kazuki Nakajima in de zusterwagen. De Toyota's zijn door hun succeshandicap ruim 2,5 seconde trager gemaakt. Rebellion is 1,36 trager. De #5 Ginetta is dit weekend 0,24 langzamer.

Will Stevens was de snelste in LMP2 in de door Jota gerunde Jackie Chan DC Racing ORECA-Gibson 07. De Brit zette een 1.46.147 neer. De G-Drive Oreca was tweede met een 1.46.667 van Jean-Eric Vergne, die de wagen deelt met Nederlander Job van Uitert en Roman Rusinov. Vergne werd gevolgd door Kenta Yamashita in de High Class Racing Oreca.

Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd waren achtste en voorlaatste in de klasse met hun gele Jumbo Oreca van Racing Team Nederland. In de eerste training was het team wel in de top-drie te vinden. Van der Garde nam telkens de snelste tijd voor zijn rekening. De Vries ontbrak op donderdag na het bijwonen van de Formule 2 prijsuitreiking en komt vrijdagochtend voor het eerst in actie.

De twee Aston Martins namen het commando over in GTE Pro met een snelste tijd voor Alex Lynn (1.55.696s) in de #97 Vantage, een halve seconde sneller dan Marco Sörensen in de #95. Kevin Estre was derde in de eerste Porsche, gevolgd door James Calado in de Ferrari 488. Calado was vier tienden langzamer dan de snelste man in GTE Am. De kersverse Porsche-fabrieksrijder Matteo Cairoli was de vlugste in de Dempsey-Proton Porsche 911 RSR.

Uitlsag WEC 8 uur van Bahrein - VT2: