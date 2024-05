Organisator ACO heeft vertrouwen dat er binnen afzienbare tijd Hypercars met waterstoftechniek deelnemen aan het WEC. President Pierre Fillon vertelt dat vanaf 2028 minstens één waterstofauto op de grid staat, en er in de jaren erna meer zullen volgen. “We zijn sinds 2018 bezig met waterstof en de interesse van de autofabrikanten is zeker aanwezig”, vertelt Fillon aan zusteruitgave Autosport. “Oorspronkelijk was er niet veel animo voor onze ideeën, maar nu is er momentum.”

Het eerste plan om waterstof te integreren in de Hypercar-klasse zou dit jaar worden geïmplementeerd, maar dit werd meerdere keren een jaar opgeschoven. Nu mikt men op een introductie van de reglementen in 2027, maar Fillon geeft toe dat er voor 2028 waarschijnlijk nog geen auto op waterstof zal rijden.

Interesse van de fabrikanten

Toyota is een van de meest concrete partijen voor de overstap naar de duurzame brandstof. Het Japanse merk heeft de intentie om de 24 uur van Le Mans op waterstof te rijden duidelijk gemaakt bij de lancering van de GR HY concept showauto. Ook Alpine onderzoekt de mogelijkheid om dit groene alternatief te gebruiken voor zowel de race- als productieauto’s. Het automerk onthulde bij de zesuursrace op Spa de Alpenglow Hy4, tevens een conceptauto die op waterstof rijdt.

Alpine Alpenglow Hy4 Foto door: Alpine

Beide automerken hebben nog geen concreet plan voor de introductie van dergelijke auto’s bekendgemaakt, aangezien er nog geen reglementen voor zijn. Nederlander Rob Leupen – directeur van Toyota Gazoo Racing Europe – heeft aangegeven dat het ‘een extreme uitdaging’ zal worden om een waterstofauto voor 2027 rijklaar te hebben. Alpine is zelfs nog geen officieel waterstofraceprogramma gestart, maar motorsportbaas Bruno Famin vertelt dat zijn merk in 2027 op de grid kan verschijnen met een bolide die is aangedreven door waterstof. “Maar het maakt niet uit of het 2026, 27 of 28 is”, vertelt hij aan Autosport. “Wat belangrijk is, is dat ACO, ondersteund door de FIA, hard werkt om waterstoftechniek door te voeren op Le Mans. Daar zijn we blij mee.”

Naast Toyota en Alpine hebben meer autofabrikanten interesse in de nieuwe techniek. Volgens ingewijden zijn dit minstens acht merken. Fillon vertelt dat de meeste Hypercar-deelnemers geïnteresseerd zijn in het maken van een waterstofauto.

De Fransman legt uit dat de nieuwe reglementen een zogenaamde brandstofcel toelaten, een techniek waarmee elektriciteit uit waterstof wordt geproduceerd. Toyota heeft daarentegen de intentie om waterstof te gebruiken voor een conventionele verbrandingsmotor. “Het is niet onze taak om te bepalen wat de beste technologie is”, stelt Fillon.

Onderdeel van reguliere Hypercar-categorie

De in Le Mans geboren topman benadrukt dat de waterstofauto hoe dan ook onderdeel wordt van de Hypercar-klasse, en niet van een aparte raceklasse. “Er is geen interesse vanuit de fabrikanten om mee te doen in een waterstofcategorie”, legt hij uit. “Het zal een nieuw soort technologie zijn en het kan een of twee jaar duren voordat het echt competitief is. De reglementen zijn echter zodanig geschreven dat een waterstof-Hypercar kan winnen.”

Tot slot onthult de Fransman dat bij de volgende editie van Le Mans aanstaande juni meer informatie bekendgemaakt zal worden over de nieuwe waterstofauto’s. De ACO zal daarbij een derde generatie waterstof brandstofcel prototype laten zien die in samenwerking met Frans-Zwitserse organisatie GreenGT is ontwikkeld onder de naam MissionH24. De auto, genaamd H24EVO, zal begin volgend jaar getest worden en net als zijn voorganger deelnemen aan de Michelin Le Mans Cup.