In eerste instantie was de planning dat de waterstofauto's in 2024 zouden debuteren in het WEC-kampioenschap en tijdens de 24 uur van Le Mans, maar die deadline was al snel een paar jaar verschoven. Pierre Fillon - de president van Le Mans-organisator en WEC-promotor Automobile Club de l'Ouest - vertelt dat ook 2026 te vroeg komt. "Dat is niet realistisch", verklaart de Fransman. "We hebben wat meer tijd nodig voor de veiligheid, dat duurt langer dan gedacht. Ik denk dat 2027 realistischer is."

De timing van dit nieuws is opvallend, zeker gezien de bekendmaking van Toyota dat zij zich voorbereiden om ook met waterstofmotoren aan het WEC mee te gaan doen. De Japanse autofabrikant heeft al een prototype waterstofmotor op de plank liggen en wil daarbij ook een eigen chassis bouwen. Dat is opmerkelijk, want in de voorlopige regelgeving rondom deze klasse is daar helemaal geen ruimte voor. In het reglement is er namelijk sprake van een chassis dat door alle teams gebruikt moet worden. Deze wordt gebouwd door Red Bull Advanced Technologies, in samenwerking met het al langer in het WEC aanwezige ORECA. Daardoor gaat het onderlinge verschil gemaakt worden door de krachtbronnen. Met de bekendmaking van Toyota is de verwachting dat die regels over boord gaan, maar daarover is nog niets bevestigd.

Toyota Gazoo Racing-directeur Pascal Vasselon denkt dat het voor zijn team mogelijk is om in 2026 nog met een competitieve waterstofauto aan de start te verschijnen. "Alles is hierin mogelijk", onthult de Franse engineer. "Er ligt ons niets in de weg. Als het technisch mogelijk is, is het levensvatbaar." Door het uitstellen van het debuut krijgt Vasselon dus een jaar extra voorbereidingstijd.

Ideeën liggen al lang op de plank

Het idee om met waterstofbolides in de endurance-racerij deel te gaan nemen heeft zijn oorsprong al in 2018. Het Frans-Zwitserse GreenGT wilde in samenwerking met de ACO met waterstofcellen pionieren in de klasse onder de Misson24H-noemer. De renstal bouwt de motoren in een Duits chassis, gemaakt door de fabrikant ADESS. De auto is echter niet gebouwd om in de 24 uur van Le Mans te rijden, maar gaat in de Le Mans Cup meedoen. "The H24-auto is alleen voor die klasse en misschien voor de European Le Mans Series, maar niet voor de 24 uur van Le Mans", vertelt Fillon. "De auto moet dezelfde performance als een GT3 hebben. Het is eigenlijk een rijdend laboratorium. We gaan veel leren over de veiligheid en het 'tanken' van de auto."