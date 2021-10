Voormalig Renault F1-motorenbaas Taffin wordt technisch directeur bij Oreca

De 46-jarige Taffin was sinds 1999 betrokken bij de Formule 1-projecten van Renault. In 2005 en 2006 leidde hij als engineer Fernando Alonso naar de wereldtitel. Later had hij als motorenman ook een belangrijk aandeel in het behalen van vier opeenvolgende wereldtitels met Red Bull. De laatste jaren overzag Taffin als technisch directeur bij Renault de motorenafdeling in Viry-Chatillon, totdat hij afgelopen zomer onverwacht afscheid nam van het F1-team van Alpine.

Taffin blijft de komende jaren werkzaam in Frankrijk en ook actief in de autosport. Chassisbouwer Oreca heeft de Fransman namelijk gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur. In zijn nieuwe rol zal Taffin vanaf december op het hoofdkwartier in Signes en op de dependance nabij Magny-Cours zowel de chassis-, als de motorendivisie gaan overzien. Als opvolger van David Floury – sinds 2004 de technisch directeur bij Oreca – zal Taffin daarmee onder andere de productie van het nieuwe 07 LMP2-prototype gaan overzien.

Floury zal op zijn beurt als hoofdingenieur aan de slag gaan voor Toyota Gazoo Racing, dat in het World Endurance Championship tot aan de introductie van de nieuwe hypercar begin dit seizoen jarenlang samenwerkte met Oreca.

“Ik ben extreem blij dat Remi zich bij Oreca voegt en de hele technische tak gaat overzien”, aldus Oreca-baas Hugues de Chanauc. “Zijn technische vaardigheden, kennis van nieuwe technologieën, enorme schat aan ervaring en denkwijze zullen allemaal van waarde zijn in een bedrijf dat zich ontwikkelt als een van de marktleiders wat betreft de constructie van raceauto’s.”

Taffin zal bij Oreca een link blijven houden met Renault en Alpine. Oreca is namelijk de chassispartner van het Franse merk voor de ontwikkeling van het nieuwe LMDh-prototype waarmee Alpine vanaf 2024 wil deelnemen aan het WEC.

“Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met Hugues en zijn team bij Oreca, een maatstaf in de autosportwereld en dan vooral in de langeafstandsracerij”, vult Taffin zelf aan. “De uitdagingen die er bij komen kijken om vooraan te blijven en de cultuur en diversiteit van de huidige en toekomstige Oreca-projecten heeft me absoluut overtuigd, ik wil ook een belangrijke rol spelen in de komende fases van Oreca’s ontwikkeling.”