Voormalig Formule 1-coureur Nasr vanaf 2023 in nieuwe Porsche LMDh

Het tweetal werd door het Duitse merk bevestigd tijdens de presentatie van de raceplannen van Porsche in 2022. Volgens Porsche wordt het duo "zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de LMDh-prototype van Porsche". In de zomer gingen de geruchten al rond dat Nasr en Cameron voor Porsche en Penske Motorsport zouden gaan racen.

De nieuwe LMDh wordt in samenwerking met Multimatic Motorsport ontwikkeld en is gebaseerd op het nieuwe LMP2-chassis. "In januari starten we met testen om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid aan de start staan in 2023", aldus nieuwbakken Porsche Motorsport-baas Thomas Laudenbach. Dit komt overeen met het schema dat Laudenbach begin november presenteerde . Toen meldde hij dat de auto voor het eind van 2021 een shakedown zou krijgen, op hoogstwaarschijnlijk Porsches eigen testbaan in Weissach, waarna de auto verder ontwikkeld zou worden in tests begin 2022. Of de shakedown al heeft plaatsgevonden, is nog onbekend.