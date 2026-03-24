Bruno Famin stond tot voor kort aan het hoofd van de autosportafdeling van Alpine, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de programma's in het World Endurance Championship met het premiummerk en de Dakar-rally met Dacia.

Het is echter al aangekondigd dat beide programma's aan het einde van het seizoen worden stopgezet: Alpine verlaat het WEC en Dacia trekt zich terug uit het W2RC. Met het eerder stopzetten van het motorproject in Viry-Châtillon had Famins functie feitelijk weinig inhoud meer, aangezien het F1-team – nog altijd grotendeels in handen van Renault – vanuit Enstone opereert onder leiding van Flavio Briatore.

Binnen de ACO, die samen met de FIA het World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans organiseert, krijgt Famin de taak om "toe te zien op de correcte uitvoering van de strategische routekaart van de ACO op technisch en sportief vlak", zo staat in het officiële communiqué.

"Hij zal zich met name bezighouden met cruciale vraagstukken rond prestaties en actief bijdragen, in nauwe samenwerking met de FIA, aan de ontwikkeling van toekomstige technische en sportieve reglementen, waarbij eerlijkheid en competitiviteit worden gewaarborgd", aldus de ACO.

"Het is met groot genoegen dat ik Bruno Famin verwelkom bij de Automobile Club de l’Ouest. Zijn komst markeert een belangrijke stap voor onze organisatie", zegt ACO-voorzitter Pierre Fillon.

"Met zijn indrukwekkende carrière en strategische visie op topsport in de autosport heeft Bruno Famin zijn kwaliteiten bewezen in sleutelrollen, zowel als directeur van Peugeot Sport, binnen de FIA, als recentelijk als verantwoordelijke voor de F1- en enduranceprogramma's bij Alpine."

"Dankzij zijn technische expertise zal hij ongetwijfeld waardevolle kennis toevoegen aan onze technische en sportieve afdeling en zo de uitstraling en het niveau van onze competities op internationaal niveau verder versterken."