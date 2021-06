Racing Team NL blikt vooruit op Portimao: “Een heftig baantje”

Na de 6 uur van Spa-Francorchamps zal er dit weekend 8 uur worden geracet op het circuit van Portimao. De baan is nieuw voor het WEC, maar de coureurs van Racing Team Nederland hebben er alle drie wel al eerder gereden.

“Portimao is ook een beetje toch wel een Spa-achtig circuit. Het is eigenlijk ook een soort flow-circuit”, vertelt Giedo van der Garde. “Ik heb er al heel lang niet gereden. De laatste keer was in 2009, dus ik zal wel even een beetje in de groove moeten komen, maar het is wel een mooi circuit.”

Teamgenoot Job van Uitert heeft meer ervaring met het circuit in de Algarve. De coureur uit Dongen pakte er vorig jaar voor United Autosports bijvoorbeeld nog pole-position in de European Le Mans Series. “Portimao is zeker een circuit waar ik zelf heel sterk ben”, aldus de Brabander. “Het wereldkampioenschap zal er nieuw zijn dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat ook met LMP1-auto's, maar het is absoluut een baan die hoog op mijn lijstje staat.”

Ook Frits van Eerd is enthousiast: “Het is een mooi baantje. Een heftig baantje”, aldus de teameigenaar en coureur van Racing Team Nederland. “Het is een fantastische uitdaging en ik kijk er enorm naar uit. Hoogteverschillen erin, het korte werk maar ook een supersnelle bocht terug naar het rechte eind. Dat is lachen, dat is mooi.”

De 8 uur van Portimao gaat zondag om 12.00 uur Nederlandse tijd van start. Racing Team Nederland verdedigt in de LMP2-klasse de leiding in de Pro/Am-divisie.