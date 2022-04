Na een aantal tests op de eigen baan in Weissach, nam Porsche de nieuwe LMDh mee naar het Spaanse circuit nabij Barcelona. De V8-aangedreven wagen beschikt over een chassis ontwikkeld door Multimatic en wordt vanaf 2023 ingezet in het FIA WEC en het IMSA-kampioenschap in Amerika. Porsche Penske Motorsport verschijnt volgend seizoen met de Porsche onder meer aan de start van de 24 uur van Daytona. Voormalig F1-coureur Felipe Nasr helpt bij de ontwikkeling van de auto.

"Dit was een geweldige kans om de auto te leren kennen en een basis te creëeren voor deze bolide. Het is het moment om de auto te gaan ontwikkelen en kijken wat deze allemaal nodig heeft", vertelde Nasr na zijn eerste ervaringen met de nieuwe LMDh. "Dit was de eerste echte test voor de Porsche LMDh", aldus Porsche fabrieks-coureur Frederic Makowiecki. "Op deze manier krijgen we alvast een beeld van de auto. Tevens kunnen we achterhalen wat al goed zit en waar het nog beter kan."

Technische details maakte Porsche eind januari al bekend. De auto beschikt dus over een twin-turbo V8-motor en wordt verder voorzien van een hybride-systeem dat ook in andere LMDh-bolides komt te liggen. Zustermerk Audi maakt overigens gebruik van dezelfde motor, al ligt het project van dat merk momenteel stil. Het vermogen van de interne verbrandingsmotor ligt tussen de 643 en 697 pk, het hybride-systeem vult dit nog eens aan met 53 pk. Dat is het maximale wat toegestaan is voor onder andere de 24 uur van Le Mans. Het maximale toerental ligt op 10.000 toeren per minuut en het totale gewicht bedraagt minimaal 180 kilogram.