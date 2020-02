VIDEO: Hoogtepunten FIA WEC 6 uur van COTA

Het FIA World Endurance Championship keerde voor het eerst sinds 2017 terug naar het Formule 1-circuit in Texas. COTA verving in laatste instantie het Braziliaanse Sao Paulo, dat door financiële problemen van de kalender verdween. Geniet van de hoogtepunten van de Lone Star Le Mans in bovenstaande video.

Lees het raceverslag: WEC Austin: Verslag van de race