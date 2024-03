VIDEO: Hoe de nieuwe Lamborghini Le Mans Hypercar tot leven kwam

De nieuwe Hypercar, die gebouwd is naar het LMDh-reglement waarmee in IMSA wordt geracet, werd uitvoerig getest sinds deze afgelopen zomer van de band rolde. Om het verhaal van dit project te vertellen, heeft Lamborghini een uitgebreide video geproduceerd en op YouTube gedeeld, genaamd Rush to the Hyper. Hierin krijgen fans een blik achter de schermen van de ontwikkeling van de Hypercar, gebaseerd op een Ligier-chassis en aangedreven door een 3.8-liter, twin-turbo V8-motor met hybridesysteem en hoe deze getest werd op verschillende circuits van over de hele wereld.

De eerste voortgang wordt in beeld gebracht, inclusief een fascinerend kijkje in de windtunnel van Sauber waar de aerodynamica van de auto werd ontwikkeld op een schaalmodel ter grootte van 60 procent van de daadwerkelijke auto. Het verslag is ook niet mis, met dramatische beelden van de auto en CCTV-beelden van de ernstige crash tijdens de test op Paul Ricard, waar de auto in de prak gereden werd waarna er zorgen waren over het op schema liggen van het project.

Hoe het team, en met name fabriekscoureur Mirko Bortolotti, weer opkrabbelde na een maand van stilstand, gaat over in de introductie van ex-F1-ster Romain Grosjean in het project. Er wordt echt uitgelegd hoe Lamborghini te werk gaat bij het racen in het WEC en later deze maand in IMSA.

Je kunt de video bovenaan het artikel bekijken.