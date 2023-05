Vanwall wijst Villeneuve de deur voor 24 uur van Le Mans

Jacques Villeneuve maakte dit jaar zijn langverwachte debuut in het World Endurance Championship. De Formule 1-kampioen van 1997 stapte in bij Floyd Vanwall Racing in de hoogste klasse van het kampioenschap, de Hypercars. Hij deelde samen met Tom Dillmann en Esteban Guerrieri de Vandervell 680, een niet-hybride Le Mans Hypercar. Villeneuve worstelde echter om competitieve rondetijden neer te zetten in de eerste races van het seizoen. In de Sebring Prologue crashte hij met de Vandervell en op Spa-Francorchamps tekende hij voor het einde van de race van Vanwall na een crash met een Ferrari GTE.

Ook in Portimão had Villeneuve een incident, al trof hem daar geen blaam omdat zijn remmen in brand vlogen. Hierdoor kon hij de Vanwall niet meer op tijd afremmen voordat hij de bandenstapels zou raken. Villeneuve nam eerder in 2007 en 2008 deel aan de 24 uur van Le Mans met een tweede plaats namens Peugeot als hoogtepunt, en stond nu dus voor zijn langverwachte terugkeer in de beroemde langeafstandsrace, die op 10 en 11 juni plaatsvindt.

Vanwall heeft echter besloten om Villeneuve aan de kant zetten. Een reden voor deze beslissing heeft het team nog niet gegeven. Bovendien is nog niet duidelijk of hij na Le Mans terugkeert voor de races in Monza, Fuji en Bahrein. Villeneuve wordt voor het honderdste jubileum van de 24 uur van Le Mans vervangen door voormalig JDC-Miller-coureur Tristan Vautier, die vorig jaar al op het Circuit de la Sarthe deelnam in de ARC Bratislava Oreca 07 in de LMP2-klasse. Vautier racete sinds 2018 voor JDC-Miller in het Amerikaanse IMSA en pakte in 2021 op Sebring voor het eerst de eindzege met teamgenoten Loic Duval en Sebastien Bourdais.

JDC-Miller nam afscheid van Vautier, nadat het team voor 2023 van Cadillac naar Porsche was overgestapt. De 33-jarige coureur tekende een contract bij Algarve Pro in de European Le Mans Series. Vautier is bij dat team niet aangewezen als een van de coureurs voor de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse, maar krijgt nu dus bij Vanwall de kans om in de hoogste klasse aan te treden. Aan de rest van de line-up van Vanwall is niets veranderd. Dillmann en Guerrieri zullen Vautier dus vergezellen in wat de eerste Le Mans-deelname sinds 2020 wordt voor het team dat eerder nog onder de naam ByKolles opereerde.