Van Uitert gaat voor Pro-Am titel in WEC: "Moeten fouten minimaliseren”

Vorig jaar was de Brabander al vaste reserve bij Racing Team Nederland, nu rijdt hij het hele seizoen in de knalgele bolide. In het WEC verandert dit jaar een hoop. Niet alleen voor de topklasse, waarin de LMP1 vervangen wordt door de Hypercars, maar ook in de LMP2. Doordat de Hypercars een stuk langzamer zijn, worden ook de LMP2-bolides vertraagd. Zo wordt het vermogen teruggeschroefd, krijgen de wagens meer gewicht en moeten alle teams het hele jaar met de Le Mans-kit rijden: een pakket met lage downforce dat op sommige banen erg nadelig zal zijn. Voorafgaand aan de race wordt er maandag en dinsdag nog getest in de ‘Proloog’, en dat gaat volgens Van Uitert belangrijk zijn. "Afgelopen week reed ik een race in de ELMS in Spanje. Daar was er al minder vermogen voor de wagen, maar we reden nog niet met de Le Mans-kit. Het wordt dus erg belangrijk dat we daar op inspelen. Maandag is het aan Giedo [van der Garde] en mij omdat Frits nog in Monaco zit voor de Historic GP, dinsdag is het zijn beurt", zo zei hij in gesprek met Motorsport.com.

Ook nieuw dit jaar is de Pro-Am Cup in de LMP2 voor teams met een bronzen coureur. De afgelopen jaren mochten teams kiezen of ze naast hun twee profcoureurs een zilveren of bronzen rijder inzetten. Er zit echter een groot verschil tussen die twee categorieën, omdat zilveren coureurs vaak jonge, professionele coureurs zijn die uit de singleseaters komen. Deze zijn over het algemeen sneller en constanter dan rijders met een bronzen rating. Dat is met de aparte klasse dus opgelost. Ook is het LMP2 veld dit jaar sterker dan ooit. "Er doen meer dan tien teams mee in de LMP2 klasse. Een aantal van hen is enorm sterk met in principe volwaardige pro line-ups. Als je tegen hen om de titel moeten strijden ben je met een echte bronzen coureur in principe kansloos. Nu hebben we goede kans op een titel", zegt Van Uitert. Veel dingen in de aanpak hoeven er volgens de coureur niet te veranderen om mee te doen om de prijzen. Wel wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de volgorde van wie waar rijdt. Maar het belangrijkste is en blijft: Snelheid. "Giedo en ik moeten zorgen dat we de auto met de Le Mans-kit zo snel en veilig mogelijk krijgen zodat niet alleen wij, maar ook Frits kan pushen met een auto die op sommige banen een behoorlijk compromis is."

In de afgelopen jaren werden er een hoop successen geboekt, waaronder een overwinning in Fuji in 2019. Af en toe ging het echter ook weleens mis in het verkeer. Volgens Van Uitert is dat geen punt. "Het zijn hele lastige auto’s om te besturen, dus soms gaat er weleens wat mis. Dat hoort erbij maar als je daar als team continu aan blijft werken zie je dat er steeds minder fouten gemaakt worden. Alleen op Daytona een paar maanden geleden hadden we pech." Bij die race spinde Van Eerd op een oliespoor dat een andere auto vlak voor zijn neus neerlegde en was het einde wedstrijd. "Het is gewoon pech dat het spoor daar ligt, maar dat hoort allemaal bij autosport." Het doel voor volgende week is volgens Van Uitert simpel: "Het is gewoon zaak dat we komende week snel zijn, fouten minimaliseren en een goede start van het WK hebben."

Video: Racing Team Nederland gaat vol voor de wereldtitel