Valentino Rossi kan zich opmaken voor test met BMW LMDh

Valentino Rossi is sinds zijn afscheid van de MotoGP eind 2021 druk bezig met een nieuwe carrière op vier wielen. Vorig jaar reed hij met een Audi R8 LMS voor Team WRT in de GT World Challenge Europe. Dit jaar zal hij ook weer uitkomen voor de Belgische renstal, al is Team WRT voor 2023 overgestapt van Audi naar BMW, waardoor Rossi automatisch ook van auto moet switchen.

Onlangs werd bevestigd dat Rossi de status van fabrieksrijder heeft gekregen bij BMW. Eind vorig jaar gaf hij al te kennen de LMDh van het Duitse merk graag een keer te proberen. Deze wagen zal vanaf dit jaar te bewonderen zijn in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap en vanaf volgend jaar ook te zien zijn in het FIA World Endurance Championship. “Ik zou hem graag willen proberen. Hopelijk kunnen we een test organiseren. Maar of het gaat gebeuren, hangt af van of ik snel genoeg ben om een hypercar te besturen. Het wordt moeilijk”, zei hij in november.

De test met de LMDh lijkt er echter te komen voor Rossi. “We zijn van plan om hem een kans te geven om te testen”, laat BMW M Motorsport-baas Andreas Roos weten. “We willen hem de kans geven om te ervaren hoe het is om met een GTP [de naam van de klasse waarin de M Hybrid V8 in het IMSA uitkomt] te rijden. De GT3 is al een fraaie wagen om mee te rijden, maar een GTP is zeker van een ander niveau.” BMW maakt zich momenteel op voor haar eerste seizoen met de M Hybrid V8 in het IMSA. Roos sluit dan ook uit dat de test op korte termijn plaatsvindt. “Als het dit jaar gebeurt, dan zal het zeker later in het jaar zijn”, zegt hij. “We hebben momenteel genoeg dingen te doen en te regelen om goed voorbereid aan het seizoen te kunnen beginnen.”

Op de vraag of er een kans is dat Rossi in de toekomst met de LMDh van BMW gaat racen - hetzij in het IMSA, hetzij in het WEC - wilde Roos niet ingaan. “Het eerste punt op de agenda van Valentino is dat hij deel gaat uitmaken van ons GT3-programma”, maakt Roos duidelijk. “Hij heeft nog nooit met een auto als de M Hybrid gereden, dus laten we hem eerst een keer in de auto zetten en zien hoe hij het doet en zich voelt in zo’n wagen. Daarna zien we wel verder wat de volgende stappen zouden kunnen zijn en of het misschien een mogelijkheid is dat hij met de M Hybrid gaat racen.”