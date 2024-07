Voorafgaand aan het WEC-seizoen wist Valentino Rossi dat er een aantal voor hem nieuwe circuits op de kalender staan. Een daarvan was Interlagos, waar hij afgelopen weekend voor het eerst aan de start stond van de 6-uursrace. Samen met Ahmad Al Harthy en Maxime Martin snelde de MotoGP-legende naar een vijfde plaats. Dat de vijfde plek de #46 WRT BMW M4 ten deel viel, was gezien de start van het weekend niet slecht. In de vrije training had het team het namelijk best moeilijk en waren veel concurrenten een stuk sneller. Rossi begrijpt wel waardoor de moeilijkheden ontstonden. "De baan is mooi en interessant", begint de 45-jarige coureur. "In de vrije training hebben we veel gewerkt aan de auto. De baan was smal en dat past niet goed bij de M4. We konden daardoor niet snel zijn."

In de kwalificatie kwam naar voren dat de renstal de problemen nog niet had opgelost. Al Harthy kwam namelijk niet verder dan een P12. In de race herstelde de rijder uit Oman zich prima en bracht de auto weer naar de top-tien. Nadat hij het stuur aan Rossi overhandigde, werd de opmars verder ingezet. De rijder uit Tavullia zette een tandje bij en kwam in de top-vijf terecht, waarbij een podiumplaats nog tot de mogelijkheden behoorde. Martin sloot de race af, maar ondanks een goede pace was P5 het maximaal haalbare.

"Na een paar races met wat problemen is een vijfde plaats een positief resultaat", vertelt Rossi. "We wisten vanaf het begin van het weekend dat we niet meteen competitief zouden zijn, maar we hebben hard gevochten en de auto continu verbeterd. Ahmad en Maxime hebben het geweldig gedaan en ik mag trots zijn op mijn eigen stints. Al met al kunnen we tevreden zijn."

Teambaas WRT minder blij

Waar Rossi nog tevreden was, is WRT-teambaas Vincent Vosse diep teleurgesteld in het weekend. "Als we met de #46 ondanks een probleemloos weekend slechts vijfde eindigen, dan is er in vergelijking met onze concurrentie wat mis met de snelheid. We hebben hard gevochten en goede punten gepakt, dat was onder de huidige omstandigheden het beste wat we konden doen", aldus een teleurgestelde Belg.

Rossi staat samen met Martin en Al Harty zesde in het LMGT3-kampioenschap. Begin september verschijnt het trio weer aan de start van een WEC-race, wanneer de zes uur durende Lone Star Le Mans op het Circuit of the Americas op het programma staat.