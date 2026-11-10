WEC Monza

Uitvalbeurt in Monza houdt Genesis van podium in eerste WEC-seizoen

Genesis toonde veel potentieel in de finale van vorige week op Monza, maar kwam uiteindelijk met lege handen uit het weekend

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 11:46

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#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Foto: Jakob Ebrey

Het debuutseizoen van Genesis in het World Endurance Championship eindigde zonder ook maar één podiumfinish, nadat de leidende hypercar van het merk in de 6 uur van Monza uitviel door een technisch probleem.

Paul-Loup Chatin reed op een sterke tweede plaats in de seizoensfinale van zondag, toen de #19 Genesis GMR-001 aan het begin van het derde uur plots langzaam tot stilstand kwam bij de uitgang van de Ascari-chicane.

De Fransman deed meerdere pogingen om de auto opnieuw te starten, maar de uit het WRC afkomstige V8-turbomotor sloeg niet meer aan, waardoor de race van de #19-crew voortijdig ten einde kwam.

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Chatin gaf toe dat er geen enkele aanwijzing was geweest voor een naderend probleem, aangezien de auto tot dat moment probleemloos had gereden.

“We weten nog niet [waardoor de stilstand werd veroorzaakt]. We hebben het gecontroleerd, misschien is er iets misgegaan met de elektronica”, vertelde hij aan de media, waaronder Motorsport.com.

“Zonder enige waarschuwing viel de hele auto uit. Plots verloor ik alles, stuurbekrachtiging, alles. Ik heb honderden power cycles gedaan, maar niets werkte. Ik had niets meer.”

#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Photo by: Jakob Ebrey

Na de eerste pole position van Genesis in Barcelona de vorige keer bleek de GMR-001 opnieuw competitief over één ronde, waarbij Mathieu Jaminet de auto op de eerste startrij kwalificeerde achter de van pole vertrokken #50 Ferrari 499P van Antonio Fuoco.

Daniel Juncadella startte de race en nam kortstondig de leiding over van Fuoco's teamgenoot Miguel Molina na een controversieel incident in de eerste ronde, voordat hij zich op de tweede plaats nestelde achter de #38 Cadillac V-Series.R van Jack Aitken.

Hoewel Juncadella een tijdstraf kreeg voor zijn contact met Molina, verloor de #19-crew geen enkele positie toen de Spanjaard binnenkwam om de straf in te lossen, waardoor Chatin als tweede kon overnemen.

Na afloop zei Chatin dat hij tevreden was over hoe goed de race was verlopen totdat het vermoedelijke elektrische probleem toesloeg, waardoor hij het gevoel overhield dat het geluk het hele seizoen niet aan de kant van Genesis had gestaan.

“Het zag er echt goed uit voor ons. We waren superblij met de eerste twee uur van de race”, zei hij.

“Mathieu heeft geweldig werk geleverd in de kwalificatie. Dani had een superstart, het was perfect, en ik was behoorlijk tevreden met het begin van mijn stint, want ik stapte in de auto zonder enige ronde in droge omstandigheden.

“Aitken zat de eerste twee uur al in de auto, dus ik verwachtte dat ik de eerste twee ronden wat moeite zou hebben om hem te volgen, maar eigenlijk zat ik meteen op het juiste tempo.

#19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001: Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

Photo by: Jakob Ebrey

“We keken al naar banden voor een triple stint. Het plan was gewoon perfect. Zo is het. We zijn teleurgesteld voor Genesis, want het lijkt erop dat het geluk deze week niet aan onze kant stond, maar zelfs dit seizoen niet.

“Maar als we terugkijken, zijn we supertrots op wat we hebben bereikt. Dit weekend laat opnieuw zien hoe goed het team werkt en dat het in staat is een auto af te stellen zonder enige droge training.”

Hoewel Genesis zijn potentieel over één ronde al in eerdere races had laten zien, vond Chatin dat Monza de duidelijkste aanwijzing tot nu toe gaf dat de GMR-001 ook over een volledige raceafstand competitief kon zijn.

Hoewel de Koreaanse fabrikant dit jaar niet hoger eindigde dan de zevende plaats, zei de 35-jarige dat een podiumplaats zondag binnen bereik lag.

“We zeggen: het is goed om sterk te zijn over één ronde, maar het is beter om sterk te zijn over zes uur. En het waren geen zes uur, maar in elk geval tweeënhalf uur waren we echt sterk”, zei hij. “Ik denk dat de top drie echt mogelijk was. Of dat dan P1, P2 of P3 was, weet ik niet, want er waren nog steeds drieënhalf uur te gaan.

“We hadden het tempo van de Cadillac, het tempo van de Alpine. We kunnen zien dat er een klein gat zat tussen P2 en P3, onze plek lag ergens daar, wat superpositief is.”

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