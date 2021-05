Toyota luidt Hypercar-tijdperk in met zege op Spa

Toyota mocht het debuut van de gloednieuwe GR010 Hybid met beide auto’s vanaf de eerste startrij aanvangen, maar het was Phil Hanson die met zijn LMP2-bolide van United Autosports als eerste uit La Source kwam en zo brutaal de leiding greep. Het was de opmaat van een verre van vlekkeloze race voor Toyota, dat lange tijd met de #36 Alpine A480-Gibson vocht om de zege.

Toyota maakte het zich in de Belgische Ardennen vooral zelf lastig: zo kreeg de bolide met startnummer 8 een tijdstraf van 30 seconden aan zijn broek omdat de brandstofslang tijdens een pitstop 6 seconden te vroeg uit de auto was gehaald. Later in de race ging het helemaal mis voor de zusterbolide met startnummer 7: Kamui Kobayashi verremde zich in de auto die van pole vertrokken was voor Bruxelles, kwam vast te staan in het grind en liep daardoor een ronde achterstand op.

Ondanks de tegenstand van Alpine – dat dit seizoen rijdt met een verouderde LMP1-bolide – was het na zes uur racen uiteindelijk toch Toyota dat de zege naar zich toe wist te trekken. Sebastien Buemi mocht de #8 Toyota met ruim een minuut voorsprong als eerste over de eindstreep rijden, om daarmee samen met teamgenoten Nakajima en Hartley de zege te pakken. De Alpine van Nicolas Lapierre, Andre Negrao en Matthieu Vaxiviere kwam als tweede aan de meet, ruim voor de tweede Toyota met startnummer 7, die onder andere ook nog wat technische problemen kende en een aanvaring had met de GT-bolide van Porsche.

United domineert in LMP2, Racing Team Nederland wint Pro/Am

In de LMP2-klasse werd de 6 uur van Spa gedomineerd door het team van United Autosports, dat met Hanson bij de start brutaal de leiding wist te nemen. Ondanks de sterke start bleken de bolides in de Hypercar-klasse een maatje te groot voor de #22 Oreca-Gibson, maar in hun eigen categorie waren Hanson en teamgenoten Filipe Albuquerque en Fabio Scherer een klasse apart. Het trio leidde de race van start tot finish, ondanks een drive-through penalty voor een overtreding tijdens een neutralisatie.

De tweede plek bij de LMP2’s leek een prooi te worden voor het team van G-Drive Racing, totdat de #26 Oreca van Nyck de Vries met een olielek moest opgeven in het voorlaatste uur. De #28 JOTA van Stoffel Vandoorne, Sean Gelael en Tom Blomqvist profiteerde en schoof op naar de tweede plek, voor de zusterbolide met startnummer 38 van Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez en Anthony Davidson.

Racing Team Nederland kwam in de LMP2-klasse als vierde aan de finish, maar pakte daarmee wel de overwinning in de Pro-Am klasse. Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert kenden eigenlijk een vrij probleemloze race en finishten daarmee net één plekje voor het Inter Europol-team van Renger van der Zande op de vijfde plek. Robin Frijns was in zijn WEC-debuut lang competitief namens het team van WRT, maar een probleem met de koppeling stak een stokje voor een goed resultaat.

#92 Porsche domineert GTE Pro

Bij de GTE’s ging de overwinning in de Pro-klasse naar de #92 Porsche 911 RSR-19 van Kevin Estre en Neel Jani. Estre was een klasse apart in de openingsfase van de race, en pakte ondanks een lekke band uiteindelijk samen met GTE-debutant Jani overtuigend de zege, met 25 seconden voorsprong op de #51 Ferrari van AF Corse. De laatste podiumplek in de GTE Pro-klasse ging naar de tweede Ferrari met startnummer 52. Chevrolet moest in de eerste race op Europese bodem voor de Corvette C8.R genoegen nemen met een vierde plek. Er kwam daarmee geen gepast afscheidsfeestje voor Oliver Gavin: de vijfvoudig Le Mans-winnaar hangt na een carrière van ruim 20 jaar als professioneel coureur zijn helm aan de wilgen.

Meer over het afscheid van Gavin: Gavin stopt na WEC Spa als professioneel coureur

In de GTE AM-klasse ging de overwinning wel naar Ferrari. De #83 AF Corse Ferrari van Francois Perrodo, Alessio Rovera en Nicklas Nielsen pakte met een ruime minuut voorsprong op de #33 Aston Martin van TF Sport een dominante overwinning. De #88 Dempsey Proton Porsche maakte het AM-podium compleet.

Bekijk bovenaan deze pagina de hoogtepunten van de race.

Uitslag WEC 6 uur van Spa-Francorchamps